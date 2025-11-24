Дебютант Формулы-1 переписал историю команды: какое достижение покорилось гонщику

В воскресенье, 23 ноября, состоялась гонка в рамках гран-при Формулы 1 2025 в Лас-Вегасе. Первым финишировал нидерландский пилот Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

На втором месте завершил гонку Ландо Норрис из "Макларен", а третье место на подиуме занял Джордж Рассел из "Мерседес". Также отличился и Оливер Берман, который переписал историю команды "Хаас", сообщает 24 канал.

Что покорилось Берману на гран-при Лас-Вегаса

Берман сначала завершил гонку в Лас-Вегасе на 12 месте. Однако после гонки пресс-служба Формулы-1 сообщила о двойной дисквалификации Норриса и Оскара Пиастри из-за нарушения их болидами норм технического регламента.

Таким образом первая десятка гонщиков изменилась. И Берман занял последнее место в топ-10, оказавшись в зоне зачетных баллов.

Британский пилот стал первым гонщиком в истории "Хаас", который завершил пять этапов подряд в зоне очков. Ранее в Бразилии он был первым из команды, кто получал очки в четырех гонках подряд.

К слову. Серия Бермана началась в Сингапуре, когда он занял девятое место. В Техасе он тоже приехал девятым, в Мексике занял 4 место, а в Бразилии финишировал на 6 позиции.

Ранее Норрис прокомментировал двойную дисквалификацию себя и своего напарника Пиастри по итогам гран-при Лас-Вегаса, пишет racingnews365.

"Очень обидно потерять такое количество очков. Мы всегда находимся в поисках максимальной эффективности, но на этот раз команда не смогла найти правильный баланс. Изменить уже мы ничего не сможем, а потому сосредотачиваемся на Катаре", – высказался пилот "Макларен".

Как Берман попал в Формулу-1?