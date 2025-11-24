Дебютант Формулы-1 переписал историю команды: какое достижение покорилось гонщику
- Оливер Берман 10 место на гран-при в Лас-Вегасе после дисквалификации Норриса и Пиастри.
- Норрис выразил свое разочарование из-за потери очков после дисквалификации, отметив, что команда "Макларен" не смогла найти правильный баланс.
В воскресенье, 23 ноября, состоялась гонка в рамках гран-при Формулы 1 2025 в Лас-Вегасе. Первым финишировал нидерландский пилот Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
На втором месте завершил гонку Ландо Норрис из "Макларен", а третье место на подиуме занял Джордж Рассел из "Мерседес". Также отличился и Оливер Берман, который переписал историю команды "Хаас", сообщает 24 канал.
Читайте также Победа Ферстаппена и дисквалификация пилотов "Макларен": результат гран-при Лас-Вегаса
Что покорилось Берману на гран-при Лас-Вегаса
Берман сначала завершил гонку в Лас-Вегасе на 12 месте. Однако после гонки пресс-служба Формулы-1 сообщила о двойной дисквалификации Норриса и Оскара Пиастри из-за нарушения их болидами норм технического регламента.
Таким образом первая десятка гонщиков изменилась. И Берман занял последнее место в топ-10, оказавшись в зоне зачетных баллов.
Британский пилот стал первым гонщиком в истории "Хаас", который завершил пять этапов подряд в зоне очков. Ранее в Бразилии он был первым из команды, кто получал очки в четырех гонках подряд.
К слову. Серия Бермана началась в Сингапуре, когда он занял девятое место. В Техасе он тоже приехал девятым, в Мексике занял 4 место, а в Бразилии финишировал на 6 позиции.
Ранее Норрис прокомментировал двойную дисквалификацию себя и своего напарника Пиастри по итогам гран-при Лас-Вегаса, пишет racingnews365.
"Очень обидно потерять такое количество очков. Мы всегда находимся в поисках максимальной эффективности, но на этот раз команда не смогла найти правильный баланс. Изменить уже мы ничего не сможем, а потому сосредотачиваемся на Катаре", – высказался пилот "Макларен".
Как Берман попал в Формулу-1?
Британский пилот начал свою карьеру в картинге в 2013 году. А уже в 2020 году он дебютировал в чемпионате Формулы-4 ADAC с командой US Racing.
В следующем году Берман присоединился к Van Amersfoort Racing и начал выступать в чемпионатах Ф-4 в Италии и Германии.
В 2022 году британец начал выступать в Формуле-3 в команде Prema Racing. А на следующий год пилота перевели в Формулу-2.
В июле 2024 года было объявлено о том, что Берман присоединится к "Хаас" в 2025 году. Британский гонщик подписал многолетний контракт с командой.