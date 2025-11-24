Дебютант Формули-1 переписав історію команди: яке досягнення підкорилося гонщику
- Олівер Берман 10 місце на гран-прі в Лас-Вегасі після дискваліфікації Норріса та Піастрі.
- Норріс висловив своє розчарування через втрату очок після дискваліфікації, зазначивши, що команда "Макларен" не змогла знайти правильний баланс.
У неділю, 23 листопада, відбулися перегони в межах гран-прі Формули 1 2025 у Лас-Вегасі. Першим фінішував нідерландський пілот Макс Ферстаппен із "Ред Булл".
На другому місці завершив гонку Ландо Норріс з "Макларен", а третє місце на подіумі посів Джордж Рассел з "Мерседес". Також відзначився і Олівер Берман, який переписав історію команди "Хаас", повідомляє 24 канал.
Що підкорилося Берману на гран-прі Лас-Вегаса
Берман спершу завершив гонку у Лас-Вегасі на 12 місці. Проте після перегонів пресслужба Формули-1 повідомила про подвійну дискваліфікацію Норріса та Оскара Піастрі через порушення їхніми болідами норм технічного регламенту.
Таким чином перша десятка гонщиків змінилася. І Берман зайняв останнє місце у топ-10, опинившися у зоні залікових балів.
Британський пілот став першим гонщиком в історії "Хаас", який завершив п'ять етапів поспіль у зоні очок. Раніше у Бразилії він був першим з команди, хто здобував очки у чотирьох гонках поспіль.
До слова. Серія Бермана почалася у Сінгапурі, коли він зайняв дев'яте місце. У Техасі він теж приїхав дев'ятим, у Мексиці посів 4 сходинку, а у Бразилії фінішував на 6 позиції.
Раніше Норріс прокоментував подвійну дискваліфікацію себе та свого напарника Піастрі за підсумками гран-прі Лас-Вегаса, пише racingnews365.
"Дуже прикро втратити таку кількість очок. Ми завжди перебуваємо у пошуках максимальної ефективності, але на цей раз команда не змогла знайти правильний баланс. Змінити вже ми нічого не зможемо, а тому зосереджуємось на Катарі", – висловився пілот "Макларен".
Як Берман потрапив у Формулу-1?
Британський пілот почав свою кар'єру у картингу в 2013 році. А вже у 2020 році він дебютував у чемпіонаті Формули-4 ADAC з командою US Racing.
У наступному році Берман приєднався до Van Amersfoort Racing і почав виступати в чемпіонатах Ф-4 в Італії та Німеччині.
У 2022 році британець почав виступати у Формулі-3 у команді Prema Racing. А на наступний рік пілота перевели у Формулу-2.
У липні 2024 року було оголошено про те, що Берман приєднається до "Хаас" у 2025 році. Британський гонщик підписав багаторічний контракт з командою.