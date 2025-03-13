Умер самый тяжелый баскетболист в истории НБА

Печальная новость всколыхнула спортивное сообщество. В возрасте 54 лет скончался известный бывший баскетболист Оливер Миллер.

Точная причина смерти не называется. Однако длительное время "The Big O" боролся с онкологическим заболеванием, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт НБА.

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Чем был известен Миллер

Оливер Миллер вошел в историю НБА, как самый тяжелый баскетболист лиги. Под завершение карьеры американец весил до 170 килограммов, а максимально его вес доходил до 180 килограммов.

В 1991 году он стал лучшим игроком Юго-западной конференции в составе университета Арканзас и привлек внимание тренерского штаба Финикс Санз. Именно в этом клубе габаритный центровой через год дебютировал в НБА.

В первом же сезоне молодой игрок дошел до финала лиги. В решающем противостоянии победу одержал Чикаго Буллз с легендарным Майклом Джорданом.

Смотрите видео с выступлениями Миллера в НБА

Справка. Также "The Big O" выступал за Детройт Пистонс, Торонто Рэпторз, Даллас Маверикс, Сакраменто Кингз и Миннесоту Тимбервулвз. Всего в НБА он провел 493 матча.

Отметим, что в 2011 году Оливер Миллер во время семейного барбекю избил мужа своей сестры. За этот инцидент, а также незаконное владение огнестрельным оружием, он на год был заключен в тюрьму с 5-летним испытательным сроком после освобождения. Последние годы своей жизни американец проживал в Финиксе, где тренировал местные баскетбольные команды.