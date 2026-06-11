Артана не пустили в страну после прибытия в аэропорт Майами. Но без важного матча этим летом он все же не останется, пишет 24 Канал.

Смотрите также Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2026

Как УЕФА решила поддержать Артана?

История сомалийца,, ставшего жертвой политики нынешней администрации Соединенных Штатов, сразу стала известна всему миру. Множество людей выражали африканцу поддержку и жаловались на то, что Вашингтон совсем не сдержал обещание сделать Мундиаль-2026 самым инклюзивным в истории.

Быстро отреагировали на несправедливость в отношении Омара Артана в руководстве европейского футбола. УЕФА заявила, что именно сомалиец будет работать главным рефери во время матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – ПСЖ и Астон Вилла.

Решение о назначении Артана на матч за Суперкубок УЕФА было принято в рамках Меморандума о взаимопонимании,, недавно подписанного между УЕФА и Конфедерацией африканского футбола для стимулирования сотрудничества во многих сферах, включая судейство. УЕФА и КАФ объединяет общее стремление развивать футбол на всех уровнях и продвигать ключевые ценности единства, равенства и недопущения дискриминации,

– говорится в официальном заявлении УЕФА.

Когда и где Артан будет судить матч за Суперкубок?

Матч ПСЖ и Астон Виллы фактически откроет новый европейский клубный сезон. Он состоится 12 августа, а принимать поединок будет австрийский Зальцбург.