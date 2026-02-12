Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал своих коллег обратить внимание на нарушение прав человека на Олимпиаде 2026. Об этом он написал на своей странице в X.

Что заявил омбудсмен об отстранении Гераскевича?

Лубинец раскритиковал МОК и Олимпиаду 2026 за ценности, не свойственные организациям, которые уважают права человека.

Дисквалификация украинского спортсмена с Олимпиады-2026: когда позицию за наказывают, а агрессию терпят. Спортсмена, Владислава Гераскевича, который годами работал на результат, представлял Украину достойно и профессионально – дисквалифицировали с Олимпиады-2026. Фактически его наказали не за спорт. Его наказали за позицию,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Также омбудсмен отметил национальное значение поступка скелетониста, отметив, что эта дисквалификация имеет негативный символизм для всей Украины.

Как омбудсмен он вспомнил и о важности права человека и призвал иностранных уполномоченных по правам человека не молчать об этом случае. Дмитрий Лубинец расценивает отстранение скелетониста как дискриминацию украинского спортсмена и дискриминацию Украины как государства.

Когда наказывают украинского спортсмена за его позицию – это уже не спорт. Это опасный сигнал всему миру: правду хотят вытеснить даже с Олимпиады,

– написал Лубинец.

Он убежден, что спортивные регламенты не могут стоять выше базовых прав человека, особенно когда речь идет об осуждении агрессии и защите своего народа, а молчание в таких ситуациях – это соучастие.

Что известно о скандале со "шлемом памяти" Гераскевича?

Владислав Гераскевич создал особый шлем для выступления на Олимпийских играх-2026, разместив на нем фотографии украинских спортсменов, которые погибли из-за российского вторжения в Украину.

Позже Международный олимпийский комитет запретил использование этого шлема, позволив спортсмену в качестве компромисса выступать с черной повязкой.

Несмотря на принятое решение, Владислав появился на тренировке и в первом соревновательном заезде в так называемом "шлеме памяти". В МОК заявили, что это якобы нарушает норму о "политических призывах", после чего спортсмена был отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях.







