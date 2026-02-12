"Правду хотят вытеснить с Олимпиады": омбудсмен Украины отреагировал на отстранение Гераскевича

Поддержка скелетониста после отстранения на ОИ-26 за "шлем памяти" идет отовсюду. На этот раз на защиту стал омбудсмен Дмитрий Лубенец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал своих коллег обратить внимание на нарушение прав человека на Олимпиаде 2026. Об этом он написал на своей странице в X.

Читайте также: МОК официально вернул Гераскевича на Олимпиаду-2026: сможет ли он выступать

Что заявил омбудсмен об отстранении Гераскевича?

Лубинец раскритиковал МОК и Олимпиаду 2026 за ценности, не свойственные организациям, которые уважают права человека.

Дисквалификация украинского спортсмена с Олимпиады-2026: когда позицию за наказывают, а агрессию терпят. Спортсмена, Владислава Гераскевича, который годами работал на результат, представлял Украину достойно и профессионально – дисквалифицировали с Олимпиады-2026. Фактически его наказали не за спорт. Его наказали за позицию,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Также омбудсмен отметил национальное значение поступка скелетониста, отметив, что эта дисквалификация имеет негативный символизм для всей Украины.

Как омбудсмен он вспомнил и о важности права человека и призвал иностранных уполномоченных по правам человека не молчать об этом случае. Дмитрий Лубинец расценивает отстранение скелетониста как дискриминацию украинского спортсмена и дискриминацию Украины как государства.

Когда наказывают украинского спортсмена за его позицию – это уже не спорт. Это опасный сигнал всему миру: правду хотят вытеснить даже с Олимпиады,

– написал Лубинец.

Он убежден, что спортивные регламенты не могут стоять выше базовых прав человека, особенно когда речь идет об осуждении агрессии и защите своего народа, а молчание в таких ситуациях – это соучастие.

Что известно о скандале со "шлемом памяти" Гераскевича?

Владислав Гераскевич создал особый шлем для выступления на Олимпийских играх-2026, разместив на нем фотографии украинских спортсменов, которые погибли из-за российского вторжения в Украину.

Позже Международный олимпийский комитет запретил использование этого шлема, позволив спортсмену в качестве компромисса выступать с черной повязкой.

Несмотря на принятое решение, Владислав появился на тренировке и в первом соревновательном заезде в так называемом "шлеме памяти". В МОК заявили, что это якобы нарушает норму о "политических призывах", после чего спортсмена был отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях.







