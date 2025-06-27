Плакала, потому что не умею: Онофрийчук рассказала щемящую историю о первых шагах в гимнастике

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук в 17 лет стала абсолютной чемпионкой Европы. Начало спортивной карьеры не было радужным для маленькой девочки.

Таисия Онофрийчук начала заниматься художественной гимнастикой в семь лет. До этого девочка ходила на танцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Как гимнастика стала любимым занятием Онофрийчук

Тая занималась танцами с четырех лет в студии Brilliant. Ее подружка по секции предложила ходить еще на гимнастику. Мама с дочкой решили попробовать.

"Я в 7 лет пришла в гимнастику и вообще ничего не умела, только садилась на шпагат и делала колесо. А все девочки в 7 лет уже выступали и все умели.

Мама рассказывала, что я дома (после тренировок – 24 Канал) прыгала на скакалке. Я плакала, потому что не умею то, что могут другие девочки. Хореограф на гимнастике меня тоже ругала.

Понятно, что я расстраивалась. Мама меня поддерживала. Но бывало, что я не хотела ходить на тренировки в детстве. Это было трудно, но мама меня поддерживала, и я ходила в зал каждый день. Сейчас для меня гимнастика – это любимое занятие", – рассказала Онофрийчук.

Достижения Онофрийчук