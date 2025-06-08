Потенциальный соперник Усика прибил оппонента в углу и защитил титул
- Джей Опетая одолел непобежденного Клаудио Скуео, завершив бой досрочно в пятом раунде.
- Опетая ранее заявлял о потенциальном бое с Александром Усиком, но его промоутер считает, что нужно еще несколько больших боев.
В воскресенье, 8 июня, в Бродбиче (Австралия) состоялся фантастический вечер бокса. В главном поединке спортивного шоу Джей Опетая защищал титул IBF в первом тяжелом весе.
Австралийский боксер дрался против непобежденного Клаудио Скуео. Джей Опетая нанес первое поражение в карьеру оппоненту, завершив бой досрочно, сообщает 24 канал.
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Результат боя Опетая – Скуео
Джей Опетая начал бой с изучения соперника и не спешил атаковать. Однако уже в третьем раунде австралийский чемпион начал увеличивать темп.
В четвертом раунде Клаудио Скуео едва дождался гонга. А в следующей трехминутке Опетая нанес контрхук итальянцу, рефери досчитал до десяти и остановил поединок, зафиксировав победу Джея.
Опетая одолел Скуео: смотрите видео
Напомним, что ранее Джей Опетая заявлял о потенциальном бое с Александром Усиком. Однако его промоутер Эдди Хирн отметил, что австралийцу нужно провести еще несколько крупных поединков.