На кону поединка Уордли – Хуни стоял титул временного чемпиона мира по версии WBA. Победитель противостояния приблизился к бою с Александром Усиком, который владеет полноценным поясом, сообщает 24 канал.

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Как завершился бой Уордли – Хуни

Джастис Хуни, несмотря на то что допускал ошибки, все равно доминировал в ринге. Фабио Уордли даже в середине боя вел себя пассивно, пытаясь поймать австралийца на ошибке.

Хуни пользовался этим, пробивая Уордли по корпусу и голове. Однако тактика британского боксера дала свои плоды, который одним точным ударом завершил поединок.

В 10 раунде Джастис Хуни допустил ошибку. Фабио Уордли смог поймать соперника на контратаке и попал в голову правым оверхендом, отправив его в тяжелый нокдаун. Австралиец поднялся, но рефери решил завершить бой.

Видеообзор боя Уордли – Хуни:

Таким образом Фабио Уордли стал временным чемпионом мира по версии WBA в хевивейте. Британец сможет претендовать на полноценный пояс, которым владеет Усик.

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