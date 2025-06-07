На вечере бокса в киевском Дворце спорта, организованном компанией Top Boxing Generation, Юрий Захареев уверенно провел свой второй бой в профессиональном боксе. Его соперником стал небитый словак Борис Недбал, пишет 24 канал.

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Феерическая победа украинца

Юрий Захареев трижды отправлял Бориса Недбала в нокдаун во втором, третьем и четвертом раундах.

Захарев полностью контролировал ход боя, демонстрируя отличную подвижность и умело сочетая комбинационный бокс. Недбал неоднократно оказывался в нокдауне, и уже после последнего падения словак уже не мог продолжать сопротивление, и рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу украинца.

Победный нокдаун Захареева: смотрите видео

"Это просто моя работа. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня – родным, друзьям и болельщикам. Благодарен также своему сопернику и желаю ему успехов в дальнейшей карьере", – прокомментировал победу Захареев.

Напомним, свой дебют в профессиональном боксе Юрий провел в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил опытного колумбийца Хуэля Хулио, который в свое время претендовал на титул чемпиона мира.