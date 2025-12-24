Недавно футболист высказался о том, хотел бы вернуться в УПЛ и сыграть за сборную Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на NV Sport.

Что сказал Костик об УПЛ и сборной Украины?

26-летний футболист заявил, что он всегда открыт к предложениям из Украины. Костик заявил, что всегда хочется вернуться домой и он готов принять любой вызов.

Если будет предложение и в клубе будут видеть меня как игрока, я с радостью вернусь. Украина – это мой дом и чемпионат, в котором хочется играть,

– сказал Костик.

Футболист также отметил, что, что нужно быть реалистом, но также стоит мечтать и ставить себе цели. По словам голкипера, его мечта это выступить в составе сборной Украины.

Напомним, что по итогам сезона (2025) Костик попал в символическую сборную года в чемпионате Казахстана, став лучшим вратарем в составе Мурас Юнайтед.

Что известно о карьере Костика?