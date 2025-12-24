Нещодавно футболіст висловився про те, чи хотів би повернутися в УПЛ та зіграти за збірну України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на NV Sport.
Що сказав Костик про УПЛ та збірну України?
26-річний футболіст заявив, що він завжди відкритий до пропозицій з України. Костик заявив, що завжди хочеться повернутися додому і він готовий прийняти будь-який виклик.
Якщо буде пропозиція й у клубі бачитимуть мене як гравця, я з радістю повернуся. Україна – це мій дім і чемпіонат, у якому хочеться грати,
– сказав Костик.
Футболіст також наголосив на тому, що потрібно бути реалістом, але також варто мріяти та ставити собі цілі. Зі слів голкіпера, його мрія це виступити у складі збірної України.
Нагадаємо, що за підсумками сезону (2025) Костик потрапив до символічної збірної року у чемпіонаті Казахстану, ставши найкращим воротарем у складі Мурас Юнайтед.
Що відомо про кар'єру Костика?
Український воротар є вихованцем академії львівських Карпат. Проте йому не вдалося пробитися в основну команду "левів".
За даними Transfermarkt, Костик виступав за Жетису, Дайнаву, Металіст, ПФК Львів. Окрім того, у його кар'єрі були такі клуби, як Йонава, Нива Тернопіль, Верес, Сокіл та Опір.
У складі Мурас Юнайтед він провів 34 матчі. За цей час український голкіпер пропустив 29 м'ячів та в 11 іграх зберіг ворота недоторканими.