Нещодавно футболіст висловився про те, чи хотів би повернутися в УПЛ та зіграти за збірну України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на NV Sport.

Читайте також Футболіста з команди Першої ліги мобілізували до лав ЗСУ під час зимової відпустки

Що сказав Костик про УПЛ та збірну України?

26-річний футболіст заявив, що він завжди відкритий до пропозицій з України. Костик заявив, що завжди хочеться повернутися додому і він готовий прийняти будь-який виклик.

Якщо буде пропозиція й у клубі бачитимуть мене як гравця, я з радістю повернуся. Україна – це мій дім і чемпіонат, у якому хочеться грати,

– сказав Костик.

Футболіст також наголосив на тому, що потрібно бути реалістом, але також варто мріяти та ставити собі цілі. Зі слів голкіпера, його мрія це виступити у складі збірної України.

Нагадаємо, що за підсумками сезону (2025) Костик потрапив до символічної збірної року у чемпіонаті Казахстану, ставши найкращим воротарем у складі Мурас Юнайтед.

Що відомо про кар'єру Костика?