Лучший вратарь иностранного чемпионата откровенно признался, что мечтает сыграть за сборную Украины
- Орест Костик, украинский голкипер, покинул киргизский Мурас Юнайтед и стал свободным агентом.
- Костик выразил желание вернуться в УПЛ и мечтает сыграть за сборную Украины.
Орест Костик в середине ноября остался без клуба. Украинский голкипер покинул киргизский Мурас Юнайтед и получил статус свободного агента.
Недавно футболист высказался о том, хотел бы вернуться в УПЛ и сыграть за сборную Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на NV Sport.
Что сказал Костик об УПЛ и сборной Украины?
26-летний футболист заявил, что он всегда открыт к предложениям из Украины. Костик заявил, что всегда хочется вернуться домой и он готов принять любой вызов.
Если будет предложение и в клубе будут видеть меня как игрока, я с радостью вернусь. Украина – это мой дом и чемпионат, в котором хочется играть,
– сказал Костик.
Футболист также отметил, что, что нужно быть реалистом, но также стоит мечтать и ставить себе цели. По словам голкипера, его мечта это выступить в составе сборной Украины.
Напомним, что по итогам сезона (2025) Костик попал в символическую сборную года в чемпионате Казахстана, став лучшим вратарем в составе Мурас Юнайтед.
Что известно о карьере Костика?
Украинский вратарь является воспитанником академии львовских Карпат. Однако ему не удалось пробиться в основную команду "львов".
По данным Transfermarkt, Костик выступал за Жетису, Дайнаву, Металлист, ПФК Львов. Кроме того, в его карьере были такие клубы, как Йонава, Нива Тернополь, Верес, Сокол и Опир.
В составе Мурас Юнайтед он провел 34 матча. За это время украинский голкипер пропустил 29 мячей и в 11 играх сохранил ворота нетронутыми.