На войне погиб известный разведчик и легкоатлет Орест Малованюк

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. В борьбе против российских оккупантов погиб легкоатлет Орест Малованюк с позывным "Тайпан".

27-летний воин погиб 16 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Волчанска, Харьковская область. У героя остались родители, жена и маленькая дочь, сообщает 24 канал со ссылкой на Спортивный Комитет Украины.

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Что известно об Оресте Малованюке

Орест Малованюк был выпускником Черновицкого национального университета, где учился на факультете физической культуры, спорта и реабилитации. В послужном списке легкоатлета есть звание Мастера спорта Украины.

Малованюк также становился чемпионом Украины по спортивному ориентированию и легкой атлетике. В 2018 году Орест торжествовал на молодежном первенстве страны в беге на 1 милю.

С 2017 года Орест Малованюк стал на защиту Украины от российских оккупантов и побывал во многих горячих точках – Славянск, Бахмутское направление, Хромовое, Клищеевка. Воин отвечал за наземную и воздушную разведку.

"Тайпан" был лейтенантом Государственной пограничной службы, а также командиром разведывательной группы "Гарт". Военный опыт, навыки и хладнокровие сделали известным Ореста Малованюка среди врагов, которые боялись его.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего воина. Вечная слава Герою Украины!