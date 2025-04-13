Осасуна – Жирона 2:1
Голы: Будимир, 28, Ибаньес, 79 – Асприлья, 90+6
В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч 31 тура Ла Лиги, в котором встречались Осасуна и Жирона. К отчетному поединку "бело-красные" подошли с неприятной безвыигрышной серией, пишет 24 Канал.
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Черная полоса Жироны
В стартовом составе гостей вышел украинец Виктор Цыганков. Его соотечественник голкипер Владислав Крапивцов занял место на скамейке запасных.
Команда Мичела Санчеса на протяжении поединка больше владела мячом и нанесла больше ударов. Однако голы влетали в ворота голкипера "жиронцев" Гассаниги.
На 28-й минуте хозяева вышли вперед. Будимир замкнул подачу Аймара Ороса с правого фланга.
Еще до перерыва Цыганков имел возможность сравнять счет. Однако из удобной позиции не попал в ворота. А уже на 51-й минуте матча Мичел посадил Виктора на скамейку запасных, проведя раннюю замену.
Однако это не помогло Жироне. На 79-й минуты хавбек Осасуны Ибаньес удвоил преимущество, воспользовавшись пасом Будимира.
В компенсированное время Жирона забила гол престижа – Асприлья точно пробил метров с 30. Финальный свисток зафиксировал победу Осасуны со счетом 2:1.
Виктор Цыганков сыграл 51 минуту и получил от WhoScored одну из самых низких оценок в матче – 6.0 баллов. Портал SofaScored оценил игру украинца в 6,8 балла.
Видеообзор матча Осасуна – Жирона
- Команда Мичела потерпела третье подряд поражение. Безвыигрышная серия Жироны отныне составляет уже девять матчей.
- В турнирной таблице каталонцы занимают 16 место (34 очка), а Осасуна – на 12-й строчке.