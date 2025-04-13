Осасуна – Жирона 2:1

Голи: Будімір, 28, Ібаньєс, 79 – Аспрілья, 90+6

У неділю, 13 квітня, відбувся матч 31 туру Ла Ліги, в якому зустрічалися Осасуна та Жирона. До звітного поєдинку "біло-червоні" підійшли з неприємною безвиграшною серією, пише 24 Канал.

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Чорна смуга Жирони

У стартовому складі гостей вийшов українець Віктор Циганков. Його співвітчизник голкіпер Владислав Крапівцов зайняв місце на лаві запасних.

Команда Мічела Санчеса упродовж поєдинку більше володіла м'ячем та завдала більше ударів. Однак голи влітали у ворота голкіпера "жиронців" Гассаніги.

На 28-й хвилині господарі вийшли вперед. Будімір замкнув подачу Аймара Ороса з правого флангу.

Ще до перерви Циганков мав нагоду зрівняти рахунок. Однак зі зручної позиції не влучив у ворота. А вже на 51-й хвилині матчу Мічел посадив Віктора на лаву запасних, провівши ранню заміну.

Проте це не допомогло Жироні. На 79-й хвилини хавбек Осасуни Ібаньєс подвоїв перевагу, скориставшись пасом Будіміра.

У компенсований час Жирона забила гол престижу – Аспрілья влучно пробив метрів з 30. Фінальний свисток зафіксував перемогу Осасуни з рахунком 2:1.

Віктор Циганков зіграв 51 хвилину та отримав від WhoScored одну з найнижчих оцінок у матчі – 6.0 балів. Портал SofaScored оцінив гру українця у 6,8 бала.

Відеоогляд матчу Осасуна – Жирона