Жирона потерпела третье подряд поражение в Ла Лиге: как сыграл Цыганков

Испанская Жирона неудачно проводит нынешний сезон. Очередное поражение команда Виктора Цыганкова потерпела в выездном поединке против Осасуны.

Осасуна – Жирона 2:1

Голы: Будимир, 28, Ибаньес, 79 – Асприлья, 90+6

В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч 31 тура Ла Лиги, в котором встречались Осасуна и Жирона. К отчетному поединку "бело-красные" подошли с неприятной безвыигрышной серией, пишет 24 Канал.

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Черная полоса Жироны

В стартовом составе гостей вышел украинец Виктор Цыганков. Его соотечественник голкипер Владислав Крапивцов занял место на скамейке запасных.

Команда Мичела Санчеса на протяжении поединка больше владела мячом и нанесла больше ударов. Однако голы влетали в ворота голкипера "жиронцев" Гассаниги.

На 28-й минуте хозяева вышли вперед. Будимир замкнул подачу Аймара Ороса с правого фланга.

Еще до перерыва Цыганков имел возможность сравнять счет. Однако из удобной позиции не попал в ворота. А уже на 51-й минуте матча Мичел посадил Виктора на скамейку запасных, проведя раннюю замену.

Однако это не помогло Жироне. На 79-й минуты хавбек Осасуны Ибаньес удвоил преимущество, воспользовавшись пасом Будимира.

В компенсированное время Жирона забила гол престижа – Асприлья точно пробил метров с 30. Финальный свисток зафиксировал победу Осасуны со счетом 2:1.

Виктор Цыганков сыграл 51 минуту и получил от WhoScored одну из самых низких оценок в матче – 6.0 баллов. Портал SofaScored оценил игру украинца в 6,8 балла.

Видеообзор матча Осасуна – Жирона