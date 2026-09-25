Защитник выступал за польский клуб Кания Гостинь. Несмотря на усилия врачей, спасти молодого игрока не удалось, сообщает The Sun.

Что известно о смертельном ДТП

ДТП произошло на объездной дороге города Гостинь в Польше. По предварительной информации, Кордус находился за рулем BMW, когда в его лобовое стекло влетела косуля.

Животное перед этим сбил другой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 52-летний мужчина. После столкновения косуля отлетела в сторону BMW футболиста, что привело к потере контроля над автомобилем.

Машина перевернулась, а Кордус получил тяжелые травмы. На месте аварии медики проводили реанимационные мероприятия и смогли восстановить работу его сердца.

После этого 20-летнего футболиста в тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу в Познани. Однако травмы оказались слишком серьезными – вечером спортсмен скончался.

Водитель автомобиля, сбившего косулю, в ДТП не пострадал.

Клуб отменил ближайший матч

Оскар Кордус был игроком Кании Гостинь – польского футбольного клуба, за который выступал на позиции защитника. Его смерть стала тяжелым ударом для команды и близких спортсмена.

В связи с трагедией клуб принял решение отменить ближайший матч чемпионата. Таким образом, команда сможет попрощаться с футболистом и почтить его память.

Прощание с Оскаром Кордусом запланировано на 26 сентября.

Напомним, в Бразилии во время шторма погиб бывший футболист Ботафого Тассио Майя дус Сантус.