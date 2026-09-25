Захисник виступав за польський клуб Канія Гостинь. Попри зусилля медиків, врятувати молодого гравця не вдалося, повідомляє The Sun.
Що відомо про смертельну аварію
ДТП сталася на об'їзній дорозі міста Гостинь у Польщі. За попередньою інформацією, Кордус перебував за кермом BMW, коли в його лобове скло влетіла козуля.
Тварину перед цим збив інший автомобіль, який рухався зустрічною смугою. За кермом перебував 52-річний чоловік. Після зіткнення козуля відлетіла в бік BMW футболіста, що призвело до втрати контролю над автомобілем.
Машина перекинулася, а Кордус отримав важкі травми. На місці аварії медики проводили реанімаційні заходи та змогли відновити роботу його серця.
Після цього 20-річного футболіста у важкому стані гелікоптером доправили до лікарні в Познані. Однак травми виявилися надто серйозними – увечері спортсмен помер.
Водій автомобіля, який збив козулю, у ДТП не постраждав.
Клуб скасував найближчий матч
Оскар Кордус був гравцем Канії Гостинь – польського футбольного клубу, за який виступав на позиції захисника. Його смерть стала важким ударом для команди та близьких спортсмена.
У зв'язку з трагедією клуб ухвалив рішення скасувати найближчий матч чемпіонату. Таким чином команда матиме можливість попрощатися з футболістом та вшанувати його пам'ять.
Прощання з Оскаром Кордусом заплановане на 26 вересня.
Нагадаємо, у Бразилії під час шторму загинув колишній футболіст Ботафогу Тассіо Майя дус Сантус.