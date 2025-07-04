Украинский голкипер обдумал будущее своей карьеры. Он определился, хочет ли и дальше остаться в Реале, пишет 24 Канал со ссылкой на Diario Gol.

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Лунин остается в Реале

Украинский голкипер был серьезно настроен на смену команды, поскольку стремился иметь больше игрового времени.

Однако несмотря на хорошие предложения от других клубов, Андрей Лунин принял решение остаться в мадридском Реале еще по крайней мере на один сезон. Его дальнейшая судьба в клубе будет зависеть от того, какую роль даст ему новый главный тренер Хаби Алонсо.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Напомним, что Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее стало известно, что в услугах украинского голкипера заинтересовался Овьедо.