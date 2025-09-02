Квалификационная стадия к чемпионату мира-2026 проходит в шести различных конфедерациях. Особое внимание приковано к зоне УЕФА, где соревнуются 54 европейские сборные.

В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира-2026. 54 команды разделились на 12 групп, чтобы определить 16-х участников Мундиаля от зоны УЕФА, сообщает 24 Канал.

По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу: когда и с кем сыграет в 2025 году

Какой формат отбора в Европе?

Команды попали в 12 групп по 4-5 сборной в каждой. Квалификационный турнир стартовал еще в марте 2025 года и завершится в ноябре. Победители групп напрямую попадут на ЧМ-2026, им будет 12. Тогда как вторые места будут играть в раунде плей-офф.

Там также окажутся четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций 2024-2025, которые в своей отборочной группе не займут 1-2 места. Всего в плей-офф будут играть 16 команд. Они разделятся на четыре "четверки", внутри которых сыграют полуфиналы и финал в марте 2026 года.

Таким образом определятся обладатели последних четырех путевок на чемпионат мира. Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вашему вниманию – все результаты отбора на ЧМ-2026 в Европе.

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Германия 0 0 0 0 0-0 0 2 Словакия 0 0 0 0 0-0 0 3 Северная Ирландия 0 0 0 0 0-0 0 4 Люксембург 0 0 0 0 0-0 0

4 сентября. Словакия – Германия

Словакия – Германия 4 сентября. Люксембург – Северная Ирландия

Люксембург – Северная Ирландия 7 сентября. Германия – Северная Ирландия

Германия – Северная Ирландия 7 сентября. Люксембург – Словакия

Люксембург – Словакия 10 октября. Германия – Люксембург

Германия – Люксембург 10 октября. Северная Ирландия – Словакия

Северная Ирландия – Словакия 13 октября. Северная Ирландия – Германия

Северная Ирландия – Германия 13 октября. Словакия – Люксембург

Словакия – Люксембург 14 ноября. Люксембург – Германия

Люксембург – Германия 14 ноября. Словакия – Северная Ирландия

Словакия – Северная Ирландия 17 ноября. Германия – Словакия

Германия – Словакия 17 ноября. Северная Ирландия – Люксембург

ГРУППА В

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0 2 Швеция 0 0 0 0 0-0 0 3 Словения 0 0 0 0 0-0 0 4 Косово 0 0 0 0 0-0 0

5 сентября. Словения – Швеция

Словения – Швеция 5 сентября. Швейцария – Косово

Швейцария – Косово 8 сентября. Косово – Швеция

Косово – Швеция 8 сентября. Швейцария – Словения

Швейцария – Словения 10 октября. Швеция – Швейцария

Швеция – Швейцария 10 октября. Косово – Словения

Косово – Словения 13 октября. Словения – Швейцария

Словения – Швейцария 13 октября. Швеция – Косово

Швеция – Косово 15 ноября. Швейцария – Швеция

Швейцария – Швеция 15 ноября. Словения – Косово

Словения – Косово 18 ноября. Швеция – Словения

Швеция – Словения 18 ноября. Косово – Швейцария

ГРУППА С

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Дания 0 0 0 0 0-0 0 2 Греция 0 0 0 0 0-0 0 3 Шотландия 0 0 0 0 0-0 0 4 Беларусь 0 0 0 0 0-0 0

5 сентября. Дания – Шотландия

Дания – Шотландия 5 сентября. Греция – Беларусь

Греция – Беларусь 8 сентября. Греция – Дания

Греция – Дания 8 сентября. Беларусь – Шотландия

Беларусь – Шотландия 9 октября. Шотландия – Греция

Шотландия – Греция 9 октября. Беларусь – Дания

Беларусь – Дания 12 октября. Дания – Греция

Дания – Греция 12 октября. Шотландия – Беларусь

Шотландия – Беларусь 15 ноября. Греция – Шотландия

Греция – Шотландия 15 ноября. Дания – Беларусь

Дания – Беларусь 18 ноября. Шотландия – Дания

Шотландия – Дания 18 ноября. Беларусь – Греция

ГРУППА D

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Франция 0 0 0 0 0-0 0 2 Украина 0 0 0 0 0-0 0 3 Исландия 0 0 0 0 0-0 0 4 Азербайджан 0 0 0 0 0-0 0

5 сентября. Исландия – Азербайджан

Исландия – Азербайджан 5 сентября. Украина – Франция

Украина – Франция 9 сентября. Азербайджан – Украина

Азербайджан – Украина 9 сентября. Франция – Исландия

Франция – Исландия 10 октября. Исландия – Украина

Исландия – Украина 10 октября. Франция – Азербайджан

Франция – Азербайджан 13 октября. Исландия – Франция

Исландия – Франция 13 октября. Украина – Азербайджан

Украина – Азербайджан 13 ноября. Азербайджан – Исландия

Азербайджан – Исландия 13 ноября. Франция – Украина

Франция – Украина 16 ноября. Азербайджан – Франция

Азербайджан – Франция 16 ноября. Украина – Исландия

ГРУППА E

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Испания 0 0 0 0 0-0 0 2 Турция 0 0 0 0 0-0 0 3 Грузия 0 0 0 0 0-0 0 4 Болгария 0 0 0 0 0-0 0

4 сентября. Грузия – Турция

Грузия – Турция 4 сентября. Болгария – Испания

Болгария – Испания 7 сентября. Грузия – Болгария

Грузия – Болгария 7 сентября. Турция – Испания

Турция – Испания 11 октября. Испания – Грузия

Испания – Грузия 11 октября. Болгария – Турция

Болгария – Турция 14 октября. Турция – Грузия

Турция – Грузия 14 октября. Испания – Болгария

Испания – Болгария 15 ноября. Грузия – Испания

Грузия – Испания 15 ноября. Турция – Болгария

Турция – Болгария 18 ноября. Болгария – Грузия

Болгария – Грузия 18 ноября. Испания – Турция

ГРУППА F

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Португалия 0 0 0 0 0-0 0 2 Венгрия 0 0 0 0 0-0 0 3 Ирландия 0 0 0 0 0-0 0 4 Армения 0 0 0 0 0-0 0

6 сентября. Армения – Португалия

Армения – Португалия 6 сентября. Ирландия – Венгрия

Ирландия – Венгрия 9 сентября. Венгрия – Португалия

Венгрия – Португалия 9 сентября. Армения – Ирландия

Армения – Ирландия 11 октября. Португалия – Ирландия

Португалия – Ирландия 11 октября. Венгрия – Армения

Венгрия – Армения 14 октября. Ирландия – Армения

Ирландия – Армения 14 октября. Португалия – Венгрия

Португалия – Венгрия 13 ноября. Ирландия – Португалия

Ирландия – Португалия 13 ноября. Армения – Венгрия

Армения – Венгрия 16 ноября. Венгрия – Ирландия

Венгрия – Ирландия 16 ноября. Португалия – Армения

ГРУППА G

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Финляндия 4 2 1 1 5-5 7 2 Нидерланды 2 2 0 0 10-0 6 3 Польша 3 2 0 1 4-2 6 4 Литва 3 0 2 0 2-3 2 5 Мальта 4 0 1 3 0-11 1

21 марта. Польша – Литва 1:0

Польша – Литва 21 марта. Мальта – Финляндия 0:1

Мальта – Финляндия 24 марта. Литва – Финляндия 2:2

Литва – Финляндия 24 марта. Польша – Мальта 2:0

Польша – Мальта 7 июня. Финляндия – Нидерланды 0:2

Финляндия – Нидерланды 7 июня. Мальта – Литва 0:0

Мальта – Литва 10 июня. Нидерланды – Мальта 8:0

Нидерланды – Мальта 10 июня. Финляндия – Польша 2:1

Финляндия – Польша 4 сентября. Нидерланды – Польша

Нидерланды – Польша 4 сентября. Литва – Мальта

Литва – Мальта 7 сентября. Польша – Финляндия

Польша – Финляндия 7 сентября. Литва – Нидерланды

Литва – Нидерланды 9 октября. Финляндия – Литва

Финляндия – Литва 9 октября. Мальта – Нидерланды

Мальта – Нидерланды 12 октября. Нидерланды – Финляндия

Нидерланды – Финляндия 12 октября. Литва – Польша

Литва – Польша 14 ноября. Польша – Нидерланды

Польша – Нидерланды 14 ноября. Финляндия – Мальта

Финляндия – Мальта 17 ноября. Нидерланды – Литва

Нидерланды – Литва 17 ноября. Мальта – Польша

ГРУППА Н

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Босния и Герцеговина 3 3 0 0 4-1 9 2 Австрия 2 2 0 0 6-1 6 3 Румыния 4 2 0 2 8-4 6 4 Кипр 3 1 0 2 3-4 3 5 Сан-Марино 4 0 0 4 1-12 0

21 марта. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1

Румыния – Босния и Герцеговина 21 марта. Кипр – Сан-Марино 2:0

Кипр – Сан-Марино 24 марта. Босния и Герцеговина – Кипр 2:1

Босния и Герцеговина – Кипр 24 марта. Сан-Марино – Румыния 1:5

Сан-Марино – Румыния 7 июня. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0

Босния и Герцеговина – Сан-Марино 7 июня. Австрия – Румыния 2:1

Австрия – Румыния 10 июня. Румыния – Кипр 2:0

Румыния – Кипр 10 июня. Сан-Марино – Австрия 0:4

Сан-Марино – Австрия 6 сентября. Австрия – Кипр

Австрия – Кипр 6 сентября. Сан-Марино – Босния и Герцеговина

Сан-Марино – Босния и Герцеговина 9 сентября. Босния и Герцеговина – Австрия

Босния и Герцеговина – Австрия 9 сентября. Кипр – Румыния

Кипр – Румыния 9 октября. Кипр – Босния и Герцеговина

Кипр – Босния и Герцеговина 9 октября. Австрия – Сан-Марино

Австрия – Сан-Марино 12 октября. Румыния – Австрия

Румыния – Австрия 12 октября. Сан-Марино – Кипр

Сан-Марино – Кипр 15 ноября. Босния и Герцеговина – Румыния

Босния и Герцеговина – Румыния 15 ноября. Кипр – Австрия

Кипр – Австрия 18 ноября. Австрия – Босния и Герцеговина

Австрия – Босния и Герцеговина 18 ноября. Румыния – Сан-Марино

ГРУППА I

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Норвегия 4 4 0 0 13-2 12 2 Израиль 3 2 0 1 7-6 6 3 Италия 2 1 0 1 2-3 3 4 Эстония 4 1 0 3 5-8 3 5 Молдова 3 0 0 3 2-10 0

22 марта. Молдова – Норвегия 0:5

Молдова – Норвегия 22 марта. Израиль – Эстония 2:1

Израиль – Эстония 25 марта. Израиль – Норвегия 2:4

Израиль – Норвегия 25 марта. Молдова – Эстония 2:3

Молдова – Эстония 6 июня. Норвегия – Италия 3:0

Норвегия – Италия 6 июня. Эстония – Израиль 1:0

Эстония – Израиль 9 июня. Италия – Молдова 2:0

Италия – Молдова 9 июня. Эстония – Норвегия 0:1

Эстония – Норвегия 5 сентября. Молдова – Израиль

Молдова – Израиль 5 сентября. Италия – Эстония

Италия – Эстония 8 сентября. Израиль – Италия

Израиль – Италия 8 сентября. Норвегия – Молдова

Норвегия – Молдова 11 октября. Эстония – Италия

Эстония – Италия 11 октября. Норвегия – Израиль

Норвегия – Израиль 14 октября. Италия – Израиль

Италия – Израиль 14 октября. Эстония – Молдова

Эстония – Молдова 13 ноября. Норвегия – Эстония

Норвегия – Эстония 13 ноября. Молдова – Италия

Молдова – Италия 16 ноября. Италия – Норвегия

Италия – Норвегия 16 ноября. Израиль – Молдова

ГРУППА J

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Северная Македония 4 2 2 0 6-2 8 2 Уэльс 4 2 1 1 10-6 7 3 Бельгия 2 1 1 0 5-4 4 4 Казахстан 3 1 0 2 3-4 3 5 Лихтенштейн 3 0 0 3 0-8 0

22 марта. Лихтенштейн – Северная Македония 0:3

Лихтенштейн – Северная Македония 22 марта. Уэльс – Казахстан 3:1

Уэльс – Казахстан 25 марта. Северная Македония – Уэльс 2:2

Северная Македония – Уэльс 25 марта. Лихтенштейн – Казахстан 0:2

Лихтенштейн – Казахстан 6 июня. Северная Македония – Бельгия 1:1

Северная Македония – Бельгия 6 июня. Уэльс – Лихтенштейн 3:0

Уэльс – Лихтенштейн 9 июня. Бельгия – Уэльс 4:3

Бельгия – Уэльс 9 июня. Казахстан – Северная Македония 0:1

Казахстан – Северная Македония 4 сентября. Казахстан – Уэльс

Казахстан – Уэльс 4 сентября. Лихтенштейн – Бельгия

Лихтенштейн – Бельгия 7 сентября. Бельгия – Казахстан

Бельгия – Казахстан 7 сентября. Северная Македония – Лихтенштейн

Северная Македония – Лихтенштейн 10 октября. Бельгия – Северная Македония

Бельгия – Северная Македония 10 октября. Казахстан – Лихтенштейн

Казахстан – Лихтенштейн 13 октября. Уэльс – Бельгия

Уэльс – Бельгия 13 октября. Северная Македония – Казахстан

Северная Македония – Казахстан 15 ноября. Казахстан – Бельгия

Казахстан – Бельгия 15 ноября. Лихтенштейн – Уэльс

Лихтенштейн – Уэльс 18 ноября. Бельгия – Лихтенштейн

Бельгия – Лихтенштейн 18 ноября. Уэльс – Северная Македония

ГРУППА K

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 3 3 0 0 6-0 9 2 Албания 4 1 2 1 4-3 5 3 Сербия 2 1 1 0 3-0 4 4 Латвия 3 1 1 1 2-4 4 5 Андорра 4 0 0 4 0-8 0

21 марта. Англия – Албания 2:0

Англия – Албания 21 марта. Андорра – Латвия 0:1

Андорра – Латвия 24 марта. Англия – Латвия 3:0

Англия – Латвия 24 марта. Албания – Андорра 0:2

Албания – Андорра 7 июня. Андорра – Англия 0:1

Андорра – Англия 7 июня. Албания – Сербия 0:0

Албания – Сербия 10 июня. Латвия – Албания 1:1

Латвия – Албания 10 июня. Сербия – Андорра 3:0

Сербия – Андорра 6 сентября. Англия – Андорра

Англия – Андорра 6 сентября. Латвия – Сербия

Латвия – Сербия 9 сентября. Сербия – Англия

Сербия – Англия 9 сентября. Албания – Латвия

Албания – Латвия 11 октября. Латвия – Андорра

Латвия – Андорра 11 октября. Сербия – Албания

Сербия – Албания 14 октября. Андорра – Сербия

Андорра – Сербия 14 октября. Латвия – Англия

Латвия – Англия 13 ноября. Андорра – Албания

Андорра – Албания 13 ноября. Англия – Сербия

Англия – Сербия 16 ноября. Албания – Англия

Албания – Англия 16 ноября. Сербия – Латвия

ГРУППА L

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Чехия 4 3 0 1 9-6 9 2 Хорватия 2 2 0 0 12-1 6 3 Черногория 3 2 0 1 4-3 6 4 Фарерские о-ва 3 1 0 2 3-4 3 5 Гибралтар 4 0 0 4 2-16 0