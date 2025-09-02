Укр Рус
Sport News 24 Футбол Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица
2 сентября, 15:47
51

Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Квалификационный турнир на ЧМ-2026 в Европе начался в марте 2025 года.
  • Участие в европейской зоне принимают 54 команды, которые распределены на 12 групп.
  • От Европы на Мундиаль отправится 16 сборных.

Квалификационная стадия к чемпионату мира-2026 проходит в шести различных конфедерациях. Особое внимание приковано к зоне УЕФА, где соревнуются 54 европейские сборные.

В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира-2026. 54 команды разделились на 12 групп, чтобы определить 16-х участников Мундиаля от зоны УЕФА, сообщает 24 Канал.

По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу: когда и с кем сыграет в 2025 году

Какой формат отбора в Европе?

Команды попали в 12 групп по 4-5 сборной в каждой. Квалификационный турнир стартовал еще в марте 2025 года и завершится в ноябре. Победители групп напрямую попадут на ЧМ-2026, им будет 12. Тогда как вторые места будут играть в раунде плей-офф.

Там также окажутся четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций 2024-2025, которые в своей отборочной группе не займут 1-2 места. Всего в плей-офф будут играть 16 команд. Они разделятся на четыре "четверки", внутри которых сыграют полуфиналы и финал в марте 2026 года.

Таким образом определятся обладатели последних четырех путевок на чемпионат мира. Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вашему вниманию – все результаты отбора на ЧМ-2026 в Европе.

ГРУППА А

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Германия

0

0

0

0

0-0

0

2

Словакия

0

0

0

0

0-0

0

3

Северная Ирландия

0

0

0

0

0-0

0

4

Люксембург

0

0

0

0

0-0

0
  • 4 сентября. Словакия – Германия
  • 4 сентября. Люксембург – Северная Ирландия
  • 7 сентября. Германия – Северная Ирландия
  • 7 сентября. Люксембург – Словакия
  • 10 октября. Германия – Люксембург
  • 10 октября. Северная Ирландия – Словакия
  • 13 октября. Северная Ирландия – Германия
  • 13 октября. Словакия – Люксембург
  • 14 ноября. Люксембург – Германия
  • 14 ноября. Словакия – Северная Ирландия
  • 17 ноября. Германия – Словакия
  • 17 ноября. Северная Ирландия – Люксембург

ГРУППА В

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Швейцария

0

0

0

0

0-0

0

2

Швеция

0

0

0

0

0-0

0

3

Словения

0

0

0

0

0-0

0

4

Косово

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 сентября. Словения – Швеция
  • 5 сентября. Швейцария – Косово
  • 8 сентября. Косово – Швеция
  • 8 сентября. Швейцария – Словения
  • 10 октября. Швеция – Швейцария
  • 10 октября. Косово – Словения
  • 13 октября. Словения – Швейцария
  • 13 октября. Швеция – Косово
  • 15 ноября. Швейцария – Швеция
  • 15 ноября. Словения – Косово
  • 18 ноября. Швеция – Словения
  • 18 ноября. Косово – Швейцария

ГРУППА С

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Дания

0

0

0

0

0-0

0

2

Греция

0

0

0

0

0-0

0

3

Шотландия

0

0

0

0

0-0

0

4

Беларусь

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 сентября. Дания – Шотландия
  • 5 сентября. Греция – Беларусь
  • 8 сентября. Греция – Дания
  • 8 сентября. Беларусь – Шотландия
  • 9 октября. Шотландия – Греция
  • 9 октября. Беларусь – Дания
  • 12 октября. Дания – Греция
  • 12 октября. Шотландия – Беларусь
  • 15 ноября. Греция – Шотландия
  • 15 ноября. Дания – Беларусь
  • 18 ноября. Шотландия – Дания
  • 18 ноября. Беларусь – Греция

ГРУППА D

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Франция

0

0

0

0

0-0

0

2

Украина

0

0

0

0

0-0

0

3

Исландия

0

0

0

0

0-0

0

4

Азербайджан

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 сентября. Исландия – Азербайджан
  • 5 сентября. Украина – Франция
  • 9 сентября. Азербайджан – Украина
  • 9 сентября. Франция – Исландия
  • 10 октября. Исландия – Украина
  • 10 октября. Франция – Азербайджан
  • 13 октября. Исландия – Франция
  • 13 октября. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября. Азербайджан – Исландия
  • 13 ноября. Франция – Украина
  • 16 ноября. Азербайджан – Франция
  • 16 ноября. Украина – Исландия

ГРУППА E

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Испания

0

0

0

0

0-0

0

2

Турция

0

0

0

0

0-0

0

3

Грузия

0

0

0

0

0-0

0

4

Болгария

0

0

0

0

0-0

0
  • 4 сентября. Грузия – Турция
  • 4 сентября. Болгария – Испания
  • 7 сентября. Грузия – Болгария
  • 7 сентября. Турция – Испания
  • 11 октября. Испания – Грузия
  • 11 октября. Болгария – Турция
  • 14 октября. Турция – Грузия
  • 14 октября. Испания – Болгария
  • 15 ноября. Грузия – Испания
  • 15 ноября. Турция – Болгария
  • 18 ноября. Болгария – Грузия
  • 18 ноября. Испания – Турция

ГРУППА F

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Португалия

0

0

0

0

0-0

0

2

Венгрия

0

0

0

0

0-0

0

3

Ирландия

0

0

0

0

0-0

0

4

Армения

0

0

0

0

0-0

0
  • 6 сентября. Армения – Португалия
  • 6 сентября. Ирландия – Венгрия
  • 9 сентября. Венгрия – Португалия
  • 9 сентября. Армения – Ирландия
  • 11 октября. Португалия – Ирландия
  • 11 октября. Венгрия – Армения
  • 14 октября. Ирландия – Армения
  • 14 октября. Португалия – Венгрия
  • 13 ноября. Ирландия – Португалия
  • 13 ноября. Армения – Венгрия
  • 16 ноября. Венгрия – Ирландия
  • 16 ноября. Португалия – Армения

ГРУППА G

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Финляндия

4

2

1

1

5-5

7

2

Нидерланды

2

2

0

0

10-0

6

3

Польша

3

2

0

1

4-2

6

4

Литва

3

0

2

0

2-3

2

5

Мальта

4

0

1

3

0-11

1
  • 21 марта. Польша – Литва 1:0
  • 21 марта. Мальта – Финляндия 0:1
  • 24 марта. Литва – Финляндия 2:2
  • 24 марта. Польша – Мальта 2:0
  • 7 июня. Финляндия – Нидерланды 0:2
  • 7 июня. Мальта – Литва 0:0
  • 10 июня. Нидерланды – Мальта 8:0
  • 10 июня. Финляндия – Польша 2:1
  • 4 сентября. Нидерланды – Польша
  • 4 сентября. Литва – Мальта
  • 7 сентября. Польша – Финляндия
  • 7 сентября. Литва – Нидерланды
  • 9 октября. Финляндия – Литва
  • 9 октября. Мальта – Нидерланды
  • 12 октября. Нидерланды – Финляндия
  • 12 октября. Литва – Польша
  • 14 ноября. Польша – Нидерланды
  • 14 ноября. Финляндия – Мальта
  • 17 ноября. Нидерланды – Литва
  • 17 ноября. Мальта – Польша

ГРУППА Н

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Босния и Герцеговина

3

3

0

0

4-1

9

2

Австрия

2

2

0

0

6-1

6

3

Румыния

4

2

0

2

8-4

6

4

Кипр

3

1

0

2

3-4

3

5

Сан-Марино

4

0

0

4

1-12

0
  • 21 марта. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1
  • 21 марта. Кипр – Сан-Марино 2:0
  • 24 марта. Босния и Герцеговина – Кипр 2:1
  • 24 марта. Сан-Марино – Румыния 1:5
  • 7 июня. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0
  • 7 июня. Австрия – Румыния 2:1
  • 10 июня. Румыния – Кипр 2:0
  • 10 июня. Сан-Марино – Австрия 0:4
  • 6 сентября. Австрия – Кипр
  • 6 сентября. Сан-Марино – Босния и Герцеговина
  • 9 сентября. Босния и Герцеговина – Австрия
  • 9 сентября. Кипр – Румыния
  • 9 октября. Кипр – Босния и Герцеговина
  • 9 октября. Австрия – Сан-Марино
  • 12 октября. Румыния – Австрия
  • 12 октября. Сан-Марино – Кипр
  • 15 ноября. Босния и Герцеговина – Румыния
  • 15 ноября. Кипр – Австрия
  • 18 ноября. Австрия – Босния и Герцеговина
  • 18 ноября. Румыния – Сан-Марино

ГРУППА I

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Норвегия

4

4

0

0

13-2

12

2

Израиль

3

2

0

1

7-6

6

3

Италия

2

1

0

1

2-3

3

4

Эстония

4

1

0

3

5-8

3

5

Молдова

3

0

0

3

2-10

0
  • 22 марта. Молдова – Норвегия 0:5
  • 22 марта. Израиль – Эстония 2:1
  • 25 марта. Израиль – Норвегия 2:4
  • 25 марта. Молдова – Эстония 2:3
  • 6 июня. Норвегия – Италия 3:0
  • 6 июня. Эстония – Израиль 1:0
  • 9 июня. Италия – Молдова 2:0
  • 9 июня. Эстония – Норвегия 0:1
  • 5 сентября. Молдова – Израиль
  • 5 сентября. Италия – Эстония
  • 8 сентября. Израиль – Италия
  • 8 сентября. Норвегия – Молдова
  • 11 октября. Эстония – Италия
  • 11 октября. Норвегия – Израиль
  • 14 октября. Италия – Израиль
  • 14 октября. Эстония – Молдова
  • 13 ноября. Норвегия – Эстония
  • 13 ноября. Молдова – Италия
  • 16 ноября. Италия – Норвегия
  • 16 ноября. Израиль – Молдова

ГРУППА J

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Северная Македония

4

2

2

0

6-2

8

2

Уэльс

4

2

1

1

10-6

7

3

Бельгия

2

1

1

0

5-4

4

4

Казахстан

3

1

0

2

3-4

3

5

Лихтенштейн

3

0

0

3

0-8

0
  • 22 марта. Лихтенштейн – Северная Македония 0:3
  • 22 марта. Уэльс – Казахстан 3:1
  • 25 марта. Северная Македония – Уэльс 2:2
  • 25 марта. Лихтенштейн – Казахстан 0:2
  • 6 июня. Северная Македония – Бельгия 1:1
  • 6 июня. Уэльс – Лихтенштейн 3:0
  • 9 июня. Бельгия – Уэльс 4:3
  • 9 июня. Казахстан – Северная Македония 0:1
  • 4 сентября. Казахстан – Уэльс
  • 4 сентября. Лихтенштейн – Бельгия
  • 7 сентября. Бельгия – Казахстан
  • 7 сентября. Северная Македония – Лихтенштейн
  • 10 октября. Бельгия – Северная Македония
  • 10 октября. Казахстан – Лихтенштейн
  • 13 октября. Уэльс – Бельгия
  • 13 октября. Северная Македония – Казахстан
  • 15 ноября. Казахстан – Бельгия
  • 15 ноября. Лихтенштейн – Уэльс
  • 18 ноября. Бельгия – Лихтенштейн
  • 18 ноября. Уэльс – Северная Македония

ГРУППА K

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Англия

3

3

0

0

6-0

9

2

Албания

4

1

2

1

4-3

5

3

Сербия

2

1

1

0

3-0

4

4

Латвия

3

1

1

1

2-4

4

5

Андорра

4

0

0

4

0-8

0
  • 21 марта. Англия – Албания 2:0
  • 21 марта. Андорра – Латвия 0:1
  • 24 марта. Англия – Латвия 3:0
  • 24 марта. Албания – Андорра 0:2
  • 7 июня. Андорра – Англия 0:1
  • 7 июня. Албания – Сербия 0:0
  • 10 июня. Латвия – Албания 1:1
  • 10 июня. Сербия – Андорра 3:0
  • 6 сентября. Англия – Андорра
  • 6 сентября. Латвия – Сербия
  • 9 сентября. Сербия – Англия
  • 9 сентября. Албания – Латвия
  • 11 октября. Латвия – Андорра
  • 11 октября. Сербия – Албания
  • 14 октября. Андорра – Сербия
  • 14 октября. Латвия – Англия
  • 13 ноября. Андорра – Албания
  • 13 ноября. Англия – Сербия
  • 16 ноября. Албания – Англия
  • 16 ноября. Сербия – Латвия

ГРУППА L

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Чехия

4

3

0

1

9-6

9

2

Хорватия

2

2

0

0

12-1

6

3

Черногория

3

2

0

1

4-3

6

4

Фарерские о-ва

3

1

0

2

3-4

3

5

Гибралтар

4

0

0

4

2-16

0
  • 22 марта. Чехия – Фарерские о-ва 2:1
  • 22 марта. Черногория – Гибралтар 3:1
  • 25 марта. Гибралтар – Чехия 0:4
  • 25 марта. Черногория – Фарерские о-ва 1:0
  • 6 июня. Чехия – Черногория 2:0
  • 6 июня. Гибралтар – Хорватия 0:7
  • 9 июня. Хорватия – Чехия 5:1
  • 9 июня. Фарерские о-ва – Гибралтар 2:1
  • 5 сентября. Фарерские о-ва – Хорватия
  • 5 сентября. Черногория – Чехия
  • 8 сентября. Хорватия – Черногория
  • 8 сентября. Гибралтар – Фарерские о-ва
  • 9 октября. Чехия – Хорватия
  • 9 октября. Фарерские о-ва – Черногория
  • 12 октября. Хорватия – Гибралтар
  • 12 октября. Фарерские о-ва – Чехия
  • 14 ноября. Хорватия – Фарерские о-ва
  • 14 ноября. Гибралтар – Черногория
  • 17 ноября. Чехия – Гибралтар
  • 17 ноября. Черногория – Хорватия