Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица
- Квалификационный турнир на ЧМ-2026 в Европе начался в марте 2025 года.
- Участие в европейской зоне принимают 54 команды, которые распределены на 12 групп.
- От Европы на Мундиаль отправится 16 сборных.
Квалификационная стадия к чемпионату мира-2026 проходит в шести различных конфедерациях. Особое внимание приковано к зоне УЕФА, где соревнуются 54 европейские сборные.
В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира-2026. 54 команды разделились на 12 групп, чтобы определить 16-х участников Мундиаля от зоны УЕФА, сообщает 24 Канал.
Какой формат отбора в Европе?
Команды попали в 12 групп по 4-5 сборной в каждой. Квалификационный турнир стартовал еще в марте 2025 года и завершится в ноябре. Победители групп напрямую попадут на ЧМ-2026, им будет 12. Тогда как вторые места будут играть в раунде плей-офф.
Там также окажутся четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций 2024-2025, которые в своей отборочной группе не займут 1-2 места. Всего в плей-офф будут играть 16 команд. Они разделятся на четыре "четверки", внутри которых сыграют полуфиналы и финал в марте 2026 года.
Таким образом определятся обладатели последних четырех путевок на чемпионат мира. Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вашему вниманию – все результаты отбора на ЧМ-2026 в Европе.
ГРУППА А
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Германия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Словакия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Северная Ирландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Люксембург
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 4 сентября. Словакия – Германия
- 4 сентября. Люксембург – Северная Ирландия
- 7 сентября. Германия – Северная Ирландия
- 7 сентября. Люксембург – Словакия
- 10 октября. Германия – Люксембург
- 10 октября. Северная Ирландия – Словакия
- 13 октября. Северная Ирландия – Германия
- 13 октября. Словакия – Люксембург
- 14 ноября. Люксембург – Германия
- 14 ноября. Словакия – Северная Ирландия
- 17 ноября. Германия – Словакия
- 17 ноября. Северная Ирландия – Люксембург
ГРУППА В
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Швейцария
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Словения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Косово
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 сентября. Словения – Швеция
- 5 сентября. Швейцария – Косово
- 8 сентября. Косово – Швеция
- 8 сентября. Швейцария – Словения
- 10 октября. Швеция – Швейцария
- 10 октября. Косово – Словения
- 13 октября. Словения – Швейцария
- 13 октября. Швеция – Косово
- 15 ноября. Швейцария – Швеция
- 15 ноября. Словения – Косово
- 18 ноября. Швеция – Словения
- 18 ноября. Косово – Швейцария
ГРУППА С
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Дания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Греция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Шотландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Беларусь
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 сентября. Дания – Шотландия
- 5 сентября. Греция – Беларусь
- 8 сентября. Греция – Дания
- 8 сентября. Беларусь – Шотландия
- 9 октября. Шотландия – Греция
- 9 октября. Беларусь – Дания
- 12 октября. Дания – Греция
- 12 октября. Шотландия – Беларусь
- 15 ноября. Греция – Шотландия
- 15 ноября. Дания – Беларусь
- 18 ноября. Шотландия – Дания
- 18 ноября. Беларусь – Греция
ГРУППА D
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Франция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Украина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Исландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Азербайджан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 сентября. Исландия – Азербайджан
- 5 сентября. Украина – Франция
- 9 сентября. Азербайджан – Украина
- 9 сентября. Франция – Исландия
- 10 октября. Исландия – Украина
- 10 октября. Франция – Азербайджан
- 13 октября. Исландия – Франция
- 13 октября. Украина – Азербайджан
- 13 ноября. Азербайджан – Исландия
- 13 ноября. Франция – Украина
- 16 ноября. Азербайджан – Франция
- 16 ноября. Украина – Исландия
ГРУППА E
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Испания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Турция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Грузия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Болгария
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 4 сентября. Грузия – Турция
- 4 сентября. Болгария – Испания
- 7 сентября. Грузия – Болгария
- 7 сентября. Турция – Испания
- 11 октября. Испания – Грузия
- 11 октября. Болгария – Турция
- 14 октября. Турция – Грузия
- 14 октября. Испания – Болгария
- 15 ноября. Грузия – Испания
- 15 ноября. Турция – Болгария
- 18 ноября. Болгария – Грузия
- 18 ноября. Испания – Турция
ГРУППА F
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Португалия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Венгрия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Ирландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Армения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 6 сентября. Армения – Португалия
- 6 сентября. Ирландия – Венгрия
- 9 сентября. Венгрия – Португалия
- 9 сентября. Армения – Ирландия
- 11 октября. Португалия – Ирландия
- 11 октября. Венгрия – Армения
- 14 октября. Ирландия – Армения
- 14 октября. Португалия – Венгрия
- 13 ноября. Ирландия – Португалия
- 13 ноября. Армения – Венгрия
- 16 ноября. Венгрия – Ирландия
- 16 ноября. Португалия – Армения
ГРУППА G
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Финляндия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-5
|
7
|
2
|
Нидерланды
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-0
|
6
|
3
|
Польша
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
4
|
Литва
|
3
|
0
|
2
|
0
|
2-3
|
2
|
5
|
Мальта
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0-11
|
1
- 21 марта. Польша – Литва 1:0
- 21 марта. Мальта – Финляндия 0:1
- 24 марта. Литва – Финляндия 2:2
- 24 марта. Польша – Мальта 2:0
- 7 июня. Финляндия – Нидерланды 0:2
- 7 июня. Мальта – Литва 0:0
- 10 июня. Нидерланды – Мальта 8:0
- 10 июня. Финляндия – Польша 2:1
- 4 сентября. Нидерланды – Польша
- 4 сентября. Литва – Мальта
- 7 сентября. Польша – Финляндия
- 7 сентября. Литва – Нидерланды
- 9 октября. Финляндия – Литва
- 9 октября. Мальта – Нидерланды
- 12 октября. Нидерланды – Финляндия
- 12 октября. Литва – Польша
- 14 ноября. Польша – Нидерланды
- 14 ноября. Финляндия – Мальта
- 17 ноября. Нидерланды – Литва
- 17 ноября. Мальта – Польша
ГРУППА Н
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
2
|
Австрия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
3
|
Румыния
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-4
|
6
|
4
|
Кипр
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Сан-Марино
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-12
|
0
- 21 марта. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1
- 21 марта. Кипр – Сан-Марино 2:0
- 24 марта. Босния и Герцеговина – Кипр 2:1
- 24 марта. Сан-Марино – Румыния 1:5
- 7 июня. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0
- 7 июня. Австрия – Румыния 2:1
- 10 июня. Румыния – Кипр 2:0
- 10 июня. Сан-Марино – Австрия 0:4
- 6 сентября. Австрия – Кипр
- 6 сентября. Сан-Марино – Босния и Герцеговина
- 9 сентября. Босния и Герцеговина – Австрия
- 9 сентября. Кипр – Румыния
- 9 октября. Кипр – Босния и Герцеговина
- 9 октября. Австрия – Сан-Марино
- 12 октября. Румыния – Австрия
- 12 октября. Сан-Марино – Кипр
- 15 ноября. Босния и Герцеговина – Румыния
- 15 ноября. Кипр – Австрия
- 18 ноября. Австрия – Босния и Герцеговина
- 18 ноября. Румыния – Сан-Марино
ГРУППА I
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Норвегия
|
4
|
4
|
0
|
0
|
13-2
|
12
|
2
|
Израиль
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-6
|
6
|
3
|
Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-3
|
3
|
4
|
Эстония
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-8
|
3
|
5
|
Молдова
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-10
|
0
- 22 марта. Молдова – Норвегия 0:5
- 22 марта. Израиль – Эстония 2:1
- 25 марта. Израиль – Норвегия 2:4
- 25 марта. Молдова – Эстония 2:3
- 6 июня. Норвегия – Италия 3:0
- 6 июня. Эстония – Израиль 1:0
- 9 июня. Италия – Молдова 2:0
- 9 июня. Эстония – Норвегия 0:1
- 5 сентября. Молдова – Израиль
- 5 сентября. Италия – Эстония
- 8 сентября. Израиль – Италия
- 8 сентября. Норвегия – Молдова
- 11 октября. Эстония – Италия
- 11 октября. Норвегия – Израиль
- 14 октября. Италия – Израиль
- 14 октября. Эстония – Молдова
- 13 ноября. Норвегия – Эстония
- 13 ноября. Молдова – Италия
- 16 ноября. Италия – Норвегия
- 16 ноября. Израиль – Молдова
ГРУППА J
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Северная Македония
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6-2
|
8
|
2
|
Уэльс
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10-6
|
7
|
3
|
Бельгия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-4
|
4
|
4
|
Казахстан
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Лихтенштейн
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-8
|
0
- 22 марта. Лихтенштейн – Северная Македония 0:3
- 22 марта. Уэльс – Казахстан 3:1
- 25 марта. Северная Македония – Уэльс 2:2
- 25 марта. Лихтенштейн – Казахстан 0:2
- 6 июня. Северная Македония – Бельгия 1:1
- 6 июня. Уэльс – Лихтенштейн 3:0
- 9 июня. Бельгия – Уэльс 4:3
- 9 июня. Казахстан – Северная Македония 0:1
- 4 сентября. Казахстан – Уэльс
- 4 сентября. Лихтенштейн – Бельгия
- 7 сентября. Бельгия – Казахстан
- 7 сентября. Северная Македония – Лихтенштейн
- 10 октября. Бельгия – Северная Македония
- 10 октября. Казахстан – Лихтенштейн
- 13 октября. Уэльс – Бельгия
- 13 октября. Северная Македония – Казахстан
- 15 ноября. Казахстан – Бельгия
- 15 ноября. Лихтенштейн – Уэльс
- 18 ноября. Бельгия – Лихтенштейн
- 18 ноября. Уэльс – Северная Македония
ГРУППА K
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Англия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-0
|
9
|
2
|
Албания
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-3
|
5
|
3
|
Сербия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
4
|
4
|
Латвия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4
|
5
|
Андорра
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-8
|
0
- 21 марта. Англия – Албания 2:0
- 21 марта. Андорра – Латвия 0:1
- 24 марта. Англия – Латвия 3:0
- 24 марта. Албания – Андорра 0:2
- 7 июня. Андорра – Англия 0:1
- 7 июня. Албания – Сербия 0:0
- 10 июня. Латвия – Албания 1:1
- 10 июня. Сербия – Андорра 3:0
- 6 сентября. Англия – Андорра
- 6 сентября. Латвия – Сербия
- 9 сентября. Сербия – Англия
- 9 сентября. Албания – Латвия
- 11 октября. Латвия – Андорра
- 11 октября. Сербия – Албания
- 14 октября. Андорра – Сербия
- 14 октября. Латвия – Англия
- 13 ноября. Андорра – Албания
- 13 ноября. Англия – Сербия
- 16 ноября. Албания – Англия
- 16 ноября. Сербия – Латвия
ГРУППА L
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Чехия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-6
|
9
|
2
|
Хорватия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
12-1
|
6
|
3
|
Черногория
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
4
|
Фарерские о-ва
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Гибралтар
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-16
|
0
- 22 марта. Чехия – Фарерские о-ва 2:1
- 22 марта. Черногория – Гибралтар 3:1
- 25 марта. Гибралтар – Чехия 0:4
- 25 марта. Черногория – Фарерские о-ва 1:0
- 6 июня. Чехия – Черногория 2:0
- 6 июня. Гибралтар – Хорватия 0:7
- 9 июня. Хорватия – Чехия 5:1
- 9 июня. Фарерские о-ва – Гибралтар 2:1
- 5 сентября. Фарерские о-ва – Хорватия
- 5 сентября. Черногория – Чехия
- 8 сентября. Хорватия – Черногория
- 8 сентября. Гибралтар – Фарерские о-ва
- 9 октября. Чехия – Хорватия
- 9 октября. Фарерские о-ва – Черногория
- 12 октября. Хорватия – Гибралтар
- 12 октября. Фарерские о-ва – Чехия
- 14 ноября. Хорватия – Фарерские о-ва
- 14 ноября. Гибралтар – Черногория
- 17 ноября. Чехия – Гибралтар
- 17 ноября. Черногория – Хорватия