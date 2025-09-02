Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
- Кваліфікаційний турнір на ЧС-2026 в Європі розпочався у березні 2025 року.
- Участь у європейській зоні беруть 54 команди, які розподілені на 12 груп.
- Від Європи на Мундіаль відправиться 16 збірних.
Кваліфікаційна стадія до чемпіонату світу-2026 проходить у шести різних конфедераціях. Особлива увага прикута до зони УЄФА, де змагаються 54 європейські збірні.
В Європі продовжується кваліфікаційний турніру до чемпіонату світу-2026. 54 команди розділились на 12 груп, щоб визначити 16-х учасників Мундіалю від зони УЄФА, повідомляє 24 Канал.
Який формат відбору в Європі?
Команди потрапили у 12 груп по 4-5 збірній в кожній. Кваліфікаційний турнір стартував ще у березні 2025 року і завершиться в листопаді. Переможці груп напряму потраплять на ЧС-2026, їм буде 12. Тоді як другі місця гратимуть у раунді плей-оф.
Там також опиняться чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй 2024-2025, які у своїй відбірковій групі не посядуть 1-2 місця. Загалом у плей-оф гратимуть 16 команд. Вони розділяться на чотири "четвірки", всередині яких відіграють півфінали та фінал у березні 2026 року.
Таким чином визначаться володарі останніх чотирьох путівок на чемпіонат світу. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вашій увазі – всі результати відбору на ЧС-2026 у Європі.
ГРУПА А
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Німеччина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Словаччина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Північна Ірландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Люксембург
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 4 вересня. Словаччина – Німеччина
- 4 вересня. Люксембург – Північна Ірландія
- 7 вересня. Німеччина – Північна Ірландія
- 7 вересня. Люксембург – Словаччина
- 10 жовтня. Німеччина – Люксембург
- 10 жовтня. Північна Ірландія – Словаччина
- 13 жовтня. Північна Ірландія – Німеччина
- 13 жовтня. Словаччина – Люксембург
- 14 листопада. Люксембург – Німеччина
- 14 листопада. Словаччина – Північна Ірландія
- 17 листопада. Німеччина – Словаччина
- 17 листопада. Північна Ірландія – Люксембург
ГРУПА В
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Швейцарія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Швеція
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Словенія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Косово
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 вересня. Словенія – Швеція
- 5 вересня. Швейцарія – Косово
- 8 вересня. Косово – Швеція
- 8 вересня. Швейцарія – Словенія
- 10 жовтня. Швеція – Швейцарія
- 10 жовтня. Косово – Словенія
- 13 жовтня. Словенія – Швейцарія
- 13 жовтня. Швеція – Косово
- 15 листопада. Швейцарія – Швеція
- 15 листопада. Словенія – Косово
- 18 листопада. Швеція – Словенія
- 18 листопада. Косово – Швейцарія
ГРУПА С
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Данія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Греція
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Шотландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Білорусь
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 вересня. Данія – Шотландія
- 5 вересня. Греція – Білорусь
- 8 вересня. Греція – Данія
- 8 вересня. Білорусь – Шотландія
- 9 жовтня. Шотландія – Греція
- 9 жовтня. Білорусь – Данія
- 12 жовтня. Данія – Греція
- 12 жовтня. Шотландія – Білорусь
- 15 листопада. Греція – Шотландія
- 15 листопада. Данія – Білорусь
- 18 листопада. Шотландія – Данія
- 18 листопада. Білорусь – Греція
ГРУПА D
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Франція
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Україна
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Ісландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Азербайджан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 5 вересня. Ісландія – Азербайджан
- 5 вересня. Україна – Франція
- 9 вересня. Азербайджан – Україна
- 9 вересня. Франція – Ісландія
- 10 жовтня. Ісландія – Україна
- 10 жовтня. Франція – Азербайджан
- 13 жовтня. Ісландія – Франція
- 13 жовтня. Україна – Азербайджан
- 13 листопада. Азербайджан – Ісландія
- 13 листопада. Франція – Україна
- 16 листопада. Азербайджан – Франція
- 16 листопада. Україна – Ісландія
ГРУПА E
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Іспанія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Туреччина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Грузія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Болгарія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 4 вересня. Грузія – Туреччина
- 4 вересня. Болгарія – Іспанія
- 7 вересня. Грузія – Болгарія
- 7 вересня. Туреччина – Іспанія
- 11 жовтня. Іспанія – Грузія
- 11 жовтня. Болгарія – Туреччина
- 14 жовтня. Туреччина – Грузія
- 14 жовтня. Іспанія – Болгарія
- 15 листопада. Грузія – Іспанія
- 15 листопада. Туреччина – Болгарія
- 18 листопада. Болгарія – Грузія
- 18 листопада. Іспанія – Туреччина
ГРУПА F
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Португалія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Угорщина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Ірландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Вірменія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 6 вересня. Вірменія – Португалія
- 6 вересня. Ірландія – Угорщина
- 9 вересня. Угорщина – Португалія
- 9 вересня. Вірменія – Ірландія
- 11 жовтня. Португалія – Ірландія
- 11 жовтня. Угорщина – Вірменія
- 14 жовтня. Ірландія – Вірменія
- 14 жовтня. Португалія – Угорщина
- 13 листопада. Ірландія – Португалія
- 13 листопада. Вірменія – Угорщина
- 16 листопада. Угорщина – Ірландія
- 16 листопада. Португалія – Вірменія
ГРУПА G
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Фінляндія
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-5
|
7
|
2
|
Нідерланди
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-0
|
6
|
3
|
Польща
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
4
|
Литва
|
3
|
0
|
2
|
0
|
2-3
|
2
|
5
|
Мальта
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0-11
|
1
- 21 березня. Польща – Литва 1:0
- 21 березня. Мальта – Фінляндія 0:1
- 24 березня. Литва – Фінляндія 2:2
- 24 березня. Польща – Мальта 2:0
- 7 червня. Фінляндія – Нідерланди 0:2
- 7 червня. Мальта – Литва 0:0
- 10 червня. Нідерланди – Мальта 8:0
- 10 червня. Фінляндія – Польща 2:1
- 4 вересня. Нідерланди – Польща
- 4 вересня. Литва – Мальта
- 7 вересня. Польща – Фінляндія
- 7 вересня. Литва – Нідерланди
- 9 жовтня. Фінляндія – Литва
- 9 жовтня. Мальта – Нідерланди
- 12 жовтня. Нідерланди – Фінляндія
- 12 жовтня. Литва – Польща
- 14 листопада. Польща – Нідерланди
- 14 листопада. Фінляндія – Мальта
- 17 листопада. Нідерланди – Литва
- 17 листопада. Мальта – Польща
ГРУПА Н
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Боснія і Герцеговина
|
3
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
2
|
Австрія
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
3
|
Румунія
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-4
|
6
|
4
|
Кіпр
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Сан-Марино
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-12
|
0
- 21 березня. Румунія – Боснія і Герцеговина 0:1
- 21 березня. Кіпр – Сан-Марино 2:0
- 24 березня. Боснія і Герцеговина – Кіпр 2:1
- 24 березня. Сан-Марино – Румунія 1:5
- 7 червня. Боснія і Герцеговина – Сан-Марино 1:0
- 7 червня. Австрія – Румунія 2:1
- 10 червня. Румунія – Кіпр 2:0
- 10 червня. Сан-Марино – Австрія 0:4
- 6 вересня. Австрія – Кіпр
- 6 вересня. Сан-Марино – Боснія і Герцеговина
- 9 вересня. Боснія і Герцеговина – Австрія
- 9 вересня. Кіпр – Румунія
- 9 жовтня. Кіпр – Боснія і Герцеговина
- 9 жовтня. Австрія – Сан-Марино
- 12 жовтня. Румунія – Австрія
- 12 жовтня. Сан-Марино – Кіпр
- 15 листопада. Боснія і Герцеговина – Румунія
- 15 листопада. Кіпр – Австрія
- 18 листопада. Австрія – Боснія і Герцеговина
- 18 листопада. Румунія – Сан-Марино
ГРУПА I
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Норвегія
|
4
|
4
|
0
|
0
|
13-2
|
12
|
2
|
Ізраїль
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-6
|
6
|
3
|
Італія
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-3
|
3
|
4
|
Естонія
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-8
|
3
|
5
|
Молдова
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-10
|
0
- 22 березня. Молдова – Норвегія 0:5
- 22 березня. Ізраїль – Естонія 2:1
- 25 березня. Ізраїль – Норвегія 2:4
- 25 березня. Молдова – Естонія 2:3
- 6 червня. Норвегія – Італія 3:0
- 6 червня. Естонія – Ізраїль 1:0
- 9 червня. Італія – Молдова 2:0
- 9 червня. Естонія – Норвегія 0:1
- 5 вересня. Молдова – Ізраїль
- 5 вересня. Італія – Естонія
- 8 вересня. Ізраїль – Італія
- 8 вересня. Норвегія – Молдова
- 11 жовтня. Естонія – Італія
- 11 жовтня. Норвегія – Ізраїль
- 14 жовтня. Італія – Ізраїль
- 14 жовтня. Естонія – Молдова
- 13 листопада. Норвегія – Естонія
- 13 листопада. Молдова – Італія
- 16 листопада. Італія – Норвегія
- 16 листопада. Ізраїль – Молдова
ГРУПА J
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Північна Македонія
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6-2
|
8
|
2
|
Вельс
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10-6
|
7
|
3
|
Бельгія
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-4
|
4
|
4
|
Казахстан
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Ліхтенштейн
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-8
|
0
- 22 березня. Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:3
- 22 березня. Вельс – Казахстан 3:1
- 25 березня. Північна Македонія – Вельс 2:2
- 25 березня. Ліхтенштейн – Казахстан 0:2
- 6 червня. Північна Македонія – Бельгія 1:1
- 6 червня. Вельс – Ліхтенштейн 3:0
- 9 червня. Бельгія – Вельс 4:3
- 9 червня. Казахстан – Північна Македонія 0:1
- 4 вересня. Казахстан – Вельс
- 4 вересня. Ліхтенштейн – Бельгія
- 7 вересня. Бельгія – Казахстан
- 7 вересня. Північна Македонія – Ліхтенштейн
- 10 жовтня. Бельгія – Північна Македонія
- 10 жовтня. Казахстан – Ліхтенштейн
- 13 жовтня. Вельс – Бельгія
- 13 жовтня. Північна Македонія – Казахстан
- 15 листопада. Казахстан – Бельгія
- 15 листопада. Ліхтенштейн – Вельс
- 18 листопада. Бельгія – Ліхтенштейн
- 18 листопада. Вельс – Північна Македонія
ГРУПА K
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Англія
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-0
|
9
|
2
|
Албанія
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-3
|
5
|
3
|
Сербія
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
4
|
4
|
Латвія
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4
|
5
|
Андорра
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-8
|
0
- 21 березня. Англія – Албанія 2:0
- 21 березня. Андорра – Латвія 0:1
- 24 березня. Англія – Латвія 3:0
- 24 березня. Албанія – Андорра 0:2
- 7 червня. Андорра – Англія 0:1
- 7 червня. Албанія – Сербія 0:0
- 10 червня. Латвія – Албанія 1:1
- 10 червня. Сербія – Андорра 3:0
- 6 вересня. Англія – Андорра
- 6 вересня. Латвія – Сербія
- 9 вересня. Сербія – Англія
- 9 вересня. Албанія – Латвія
- 11 жовтня. Латвія – Андорра
- 11 жовтня. Сербія – Албанія
- 14 жовтня. Андорра – Сербія
- 14 жовтня. Латвія – Англія
- 13 листопада. Андорра – Албанія
- 13 листопада. Англія – Сербія
- 16 листопада. Албанія – Англія
- 16 листопада. Сербія – Латвія
ГРУПА L
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Чехія
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-6
|
9
|
2
|
Хорватія
|
2
|
2
|
0
|
0
|
12-1
|
6
|
3
|
Чорногорія
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
4
|
Фарерські о-ви
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
5
|
Гібралтар
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-16
|
0
- 22 березня. Чехія – Фарерські о-ви 2:1
- 22 березня. Чорногорія – Гібралтар 3:1
- 25 березня. Гібралтар – Чехія 0:4
- 25 березня. Чорногорія – Фарерські о-ви 1:0
- 6 червня. Чехія – Чорногорія 2:0
- 6 червня. Гібралтар – Хорватія 0:7
- 9 червня. Хорватія – Чехія 5:1
- 9 червня. Фарерські о-ви – Гібралтар 2:1
- 5 вересня. Фарерські о-ви – Хорватія
- 5 вересня. Чорногорія – Чехія
- 8 вересня. Хорватія – Чорногорія
- 8 вересня. Гібралтар – Фарерські о-ви
- 9 жовтня. Чехія – Хорватія
- 9 жовтня. Фарерські о-ви – Чорногорія
- 12 жовтня. Хорватія – Гібралтар
- 12 жовтня. Фарерські о-ви – Чехія
- 14 листопада. Хорватія – Фарерські о-ви
- 14 листопада. Гібралтар – Чорногорія
- 17 листопада. Чехія – Гібралтар
- 17 листопада. Чорногорія – Хорватія