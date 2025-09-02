Укр Рус
2 вересня, 15:47
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Кваліфікаційний турнір на ЧС-2026 в Європі розпочався у березні 2025 року.
  • Участь у європейській зоні беруть 54 команди, які розподілені на 12 груп.
  • Від Європи на Мундіаль відправиться 16 збірних.

Кваліфікаційна стадія до чемпіонату світу-2026 проходить у шести різних конфедераціях. Особлива увага прикута до зони УЄФА, де змагаються 54 європейські збірні.

В Європі продовжується кваліфікаційний турніру до чемпіонату світу-2026. 54 команди розділились на 12 груп, щоб визначити 16-х учасників Мундіалю від зони УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Який формат відбору в Європі?

Команди потрапили у 12 груп по 4-5 збірній в кожній. Кваліфікаційний турнір стартував ще у березні 2025 року і завершиться в листопаді. Переможці груп напряму потраплять на ЧС-2026, їм буде 12. Тоді як другі місця гратимуть у раунді плей-оф.

Там також опиняться чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй 2024-2025, які у своїй відбірковій групі не посядуть 1-2 місця. Загалом у плей-оф гратимуть 16 команд. Вони розділяться на чотири "четвірки", всередині яких відіграють півфінали та фінал у березні 2026 року. 

Таким чином визначаться володарі останніх чотирьох путівок на чемпіонат світу. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вашій увазі – всі результати відбору на ЧС-2026 у Європі.

ГРУПА А

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Німеччина

0

0

0

0

0-0

0

2

Словаччина

0

0

0

0

0-0

0

3

Північна Ірландія

0

0

0

0

0-0

0

4

Люксембург

0

0

0

0

0-0

0
  • 4 вересня. Словаччина – Німеччина
  • 4 вересня. Люксембург – Північна Ірландія
  • 7 вересня. Німеччина – Північна Ірландія
  • 7 вересня. Люксембург – Словаччина
  • 10 жовтня. Німеччина – Люксембург
  • 10 жовтня. Північна Ірландія – Словаччина
  • 13 жовтня. Північна Ірландія – Німеччина
  • 13 жовтня. Словаччина – Люксембург
  • 14 листопада. Люксембург – Німеччина
  • 14 листопада. Словаччина – Північна Ірландія
  • 17 листопада. Німеччина – Словаччина
  • 17 листопада. Північна Ірландія – Люксембург 

ГРУПА В

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Швейцарія

0

0

0

0

0-0

0

2

Швеція

0

0

0

0

0-0

0

3

Словенія

0

0

0

0

0-0

0

4

Косово

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 вересня. Словенія – Швеція
  • 5 вересня. Швейцарія – Косово
  • 8 вересня. Косово – Швеція
  • 8 вересня. Швейцарія – Словенія
  • 10 жовтня. Швеція – Швейцарія
  • 10 жовтня. Косово – Словенія
  • 13 жовтня. Словенія – Швейцарія
  • 13 жовтня. Швеція – Косово
  • 15 листопада. Швейцарія – Швеція
  • 15 листопада. Словенія – Косово
  • 18 листопада. Швеція – Словенія
  • 18 листопада. Косово – Швейцарія

ГРУПА С

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Данія

0

0

0

0

0-0

0

2

Греція

0

0

0

0

0-0

0

3

Шотландія

0

0

0

0

0-0

0

4

Білорусь

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 вересня. Данія – Шотландія
  • 5 вересня. Греція – Білорусь
  • 8 вересня. Греція – Данія
  • 8 вересня. Білорусь – Шотландія
  • 9 жовтня. Шотландія – Греція
  • 9 жовтня. Білорусь – Данія
  • 12 жовтня. Данія – Греція
  • 12 жовтня. Шотландія – Білорусь
  • 15 листопада. Греція – Шотландія
  • 15 листопада. Данія – Білорусь
  • 18 листопада. Шотландія – Данія
  • 18 листопада. Білорусь – Греція

ГРУПА D

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Франція

0

0

0

0

0-0

0

2

Україна

0

0

0

0

0-0

0

3

Ісландія

0

0

0

0

0-0

0

4

Азербайджан

0

0

0

0

0-0

0
  • 5 вересня. Ісландія – Азербайджан
  • 5 вересня. Україна – Франція
  • 9 вересня. Азербайджан – Україна
  • 9 вересня. Франція – Ісландія
  • 10 жовтня. Ісландія – Україна
  • 10 жовтня. Франція – Азербайджан
  • 13 жовтня. Ісландія – Франція
  • 13 жовтня. Україна – Азербайджан
  • 13 листопада. Азербайджан – Ісландія
  • 13 листопада. Франція – Україна
  • 16 листопада. Азербайджан – Франція
  • 16 листопада. Україна – Ісландія

ГРУПА E

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Іспанія

0

0

0

0

0-0

0

2

Туреччина

0

0

0

0

0-0

0

3

Грузія

0

0

0

0

0-0

0

4

Болгарія

0

0

0

0

0-0

0
  • 4 вересня. Грузія – Туреччина
  • 4 вересня. Болгарія – Іспанія
  • 7 вересня. Грузія – Болгарія
  • 7 вересня. Туреччина – Іспанія
  • 11 жовтня. Іспанія – Грузія
  • 11 жовтня. Болгарія – Туреччина
  • 14 жовтня. Туреччина – Грузія
  • 14 жовтня. Іспанія – Болгарія
  • 15 листопада. Грузія – Іспанія
  • 15 листопада. Туреччина – Болгарія
  • 18 листопада. Болгарія – Грузія
  • 18 листопада. Іспанія – Туреччина 

ГРУПА F

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Португалія

0

0

0

0

0-0

0

2

Угорщина

0

0

0

0

0-0

0

3

Ірландія

0

0

0

0

0-0

0

4

Вірменія

0

0

0

0

0-0

0
  • 6 вересня. Вірменія – Португалія
  • 6 вересня. Ірландія – Угорщина
  • 9 вересня. Угорщина – Португалія
  • 9 вересня. Вірменія – Ірландія
  • 11 жовтня. Португалія – Ірландія
  • 11 жовтня. Угорщина – Вірменія
  • 14 жовтня. Ірландія – Вірменія
  • 14 жовтня. Португалія – Угорщина
  • 13 листопада. Ірландія – Португалія
  • 13 листопада. Вірменія – Угорщина
  • 16 листопада. Угорщина – Ірландія
  • 16 листопада. Португалія – Вірменія 

ГРУПА G

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Фінляндія

4

2

1

1

5-5

7

2

Нідерланди

2

2

0

0

10-0

6

3

Польща

3

2

0

1

4-2

6

4

Литва

3

0

2

0

2-3

2

5

Мальта

4

0

1

3

0-11

1
  • 21 березня. Польща – Литва 1:0
  • 21 березня. Мальта – Фінляндія 0:1
  • 24 березня. Литва – Фінляндія 2:2
  • 24 березня. Польща – Мальта 2:0
  • 7 червня. Фінляндія – Нідерланди 0:2
  • 7 червня. Мальта – Литва 0:0
  • 10 червня. Нідерланди – Мальта 8:0
  • 10 червня. Фінляндія – Польща 2:1
  • 4 вересня. Нідерланди – Польща
  • 4 вересня. Литва – Мальта
  • 7 вересня. Польща – Фінляндія
  • 7 вересня. Литва – Нідерланди
  • 9 жовтня. Фінляндія – Литва
  • 9 жовтня. Мальта – Нідерланди
  • 12 жовтня. Нідерланди – Фінляндія
  • 12 жовтня. Литва – Польща
  • 14 листопада. Польща – Нідерланди
  • 14 листопада. Фінляндія – Мальта
  • 17 листопада. Нідерланди – Литва
  • 17 листопада. Мальта – Польща

ГРУПА Н

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Боснія і Герцеговина

3

3

0

0

4-1

9

2

Австрія

2

2

0

0

6-1

6

3

Румунія

4

2

0

2

8-4

6

4

Кіпр

3

1

0

2

3-4

3

5

Сан-Марино

4

0

0

4

1-12

0
  • 21 березня. Румунія – Боснія і Герцеговина 0:1
  • 21 березня. Кіпр – Сан-Марино 2:0
  • 24 березня. Боснія і Герцеговина – Кіпр 2:1
  • 24 березня. Сан-Марино – Румунія 1:5
  • 7 червня. Боснія і Герцеговина – Сан-Марино 1:0
  • 7 червня. Австрія – Румунія 2:1
  • 10 червня. Румунія – Кіпр 2:0
  • 10 червня. Сан-Марино – Австрія 0:4
  • 6 вересня. Австрія – Кіпр
  • 6 вересня. Сан-Марино – Боснія і Герцеговина
  • 9 вересня. Боснія і Герцеговина – Австрія
  • 9 вересня. Кіпр – Румунія
  • 9 жовтня. Кіпр – Боснія і Герцеговина
  • 9 жовтня. Австрія – Сан-Марино
  • 12 жовтня. Румунія – Австрія
  • 12 жовтня. Сан-Марино – Кіпр
  • 15 листопада. Боснія і Герцеговина – Румунія
  • 15 листопада. Кіпр – Австрія
  • 18 листопада. Австрія – Боснія і Герцеговина
  • 18 листопада. Румунія – Сан-Марино

ГРУПА I

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Норвегія

4

4

0

0

13-2

12

2

Ізраїль

3

2

0

1

7-6

6

3

Італія

2

1

0

1

2-3

3

4

Естонія

4

1

0

3

5-8

3

5

Молдова

3

0

0

3

2-10

0
  • 22 березня. Молдова – Норвегія 0:5
  • 22 березня. Ізраїль – Естонія 2:1
  • 25 березня. Ізраїль – Норвегія 2:4
  • 25 березня. Молдова – Естонія 2:3
  • 6 червня. Норвегія – Італія 3:0
  • 6 червня. Естонія – Ізраїль 1:0
  • 9 червня. Італія – Молдова 2:0
  • 9 червня. Естонія – Норвегія 0:1
  • 5 вересня. Молдова – Ізраїль
  • 5 вересня. Італія – Естонія
  • 8 вересня. Ізраїль – Італія
  • 8 вересня. Норвегія – Молдова
  • 11 жовтня. Естонія – Італія
  • 11 жовтня. Норвегія – Ізраїль
  • 14 жовтня. Італія – Ізраїль
  • 14 жовтня. Естонія – Молдова
  • 13 листопада. Норвегія – Естонія
  • 13 листопада. Молдова – Італія
  • 16 листопада. Італія – Норвегія
  • 16 листопада. Ізраїль – Молдова

ГРУПА J

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Північна Македонія

4

2

2

0

6-2

8

2

Вельс

4

2

1

1

10-6

7

3

Бельгія

2

1

1

0

5-4

4

4

Казахстан

3

1

0

2

3-4

3

5

Ліхтенштейн

3

0

0

3

0-8

0
  • 22 березня. Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:3
  • 22 березня. Вельс – Казахстан 3:1
  • 25 березня. Північна Македонія – Вельс 2:2
  • 25 березня. Ліхтенштейн – Казахстан 0:2
  • 6 червня. Північна Македонія – Бельгія 1:1
  • 6 червня. Вельс – Ліхтенштейн 3:0
  • 9 червня. Бельгія – Вельс 4:3
  • 9 червня. Казахстан – Північна Македонія 0:1
  • 4 вересня. Казахстан – Вельс
  • 4 вересня. Ліхтенштейн – Бельгія
  • 7 вересня. Бельгія – Казахстан
  • 7 вересня. Північна Македонія – Ліхтенштейн
  • 10 жовтня. Бельгія – Північна Македонія
  • 10 жовтня. Казахстан – Ліхтенштейн
  • 13 жовтня. Вельс – Бельгія
  • 13 жовтня. Північна Македонія – Казахстан
  • 15 листопада. Казахстан – Бельгія
  • 15 листопада. Ліхтенштейн – Вельс
  • 18 листопада. Бельгія – Ліхтенштейн
  • 18 листопада. Вельс – Північна Македонія

ГРУПА K

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Англія

3

3

0

0

6-0

9

2

Албанія

4

1

2

1

4-3

5

3

Сербія

2

1

1

0

3-0

4

4

Латвія

3

1

1

1

2-4

4

5

Андорра

4

0

0

4

0-8

0
  • 21 березня. Англія – Албанія 2:0
  • 21 березня. Андорра – Латвія 0:1
  • 24 березня. Англія – Латвія 3:0
  • 24 березня. Албанія – Андорра 0:2
  • 7 червня. Андорра – Англія 0:1
  • 7 червня. Албанія – Сербія 0:0
  • 10 червня. Латвія – Албанія 1:1
  • 10 червня. Сербія – Андорра 3:0
  • 6 вересня. Англія – Андорра
  • 6 вересня. Латвія – Сербія
  • 9 вересня. Сербія – Англія
  • 9 вересня. Албанія – Латвія
  • 11 жовтня. Латвія – Андорра
  • 11 жовтня. Сербія – Албанія
  • 14 жовтня. Андорра – Сербія
  • 14 жовтня. Латвія – Англія
  • 13 листопада. Андорра – Албанія
  • 13 листопада. Англія – Сербія
  • 16 листопада. Албанія – Англія
  • 16 листопада. Сербія – Латвія

ГРУПА L

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Чехія

4

3

0

1

9-6

9

2

Хорватія

2

2

0

0

12-1

6

3

Чорногорія

3

2

0

1

4-3

6

4

Фарерські о-ви

3

1

0

2

3-4

3

5

Гібралтар

4

0

0

4

2-16

0
  • 22 березня. Чехія – Фарерські о-ви 2:1
  • 22 березня. Чорногорія – Гібралтар 3:1
  • 25 березня. Гібралтар – Чехія 0:4
  • 25 березня. Чорногорія – Фарерські о-ви 1:0
  • 6 червня. Чехія – Чорногорія 2:0
  • 6 червня. Гібралтар – Хорватія 0:7
  • 9 червня. Хорватія – Чехія 5:1
  • 9 червня. Фарерські о-ви – Гібралтар 2:1
  • 5 вересня. Фарерські о-ви – Хорватія
  • 5 вересня. Чорногорія – Чехія
  • 8 вересня. Хорватія – Чорногорія
  • 8 вересня. Гібралтар – Фарерські о-ви
  • 9 жовтня. Чехія – Хорватія
  • 9 жовтня. Фарерські о-ви – Чорногорія
  • 12 жовтня. Хорватія – Гібралтар
  • 12 жовтня. Фарерські о-ви – Чехія
  • 14 листопада. Хорватія – Фарерські о-ви
  • 14 листопада. Гібралтар – Чорногорія
  • 17 листопада. Чехія – Гібралтар
  • 17 листопада. Чорногорія – Хорватія