В октябре сборная Украины по футболу проведет два важных матча в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграет против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Журналист и блогер Игорь Бурбас дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу, в котором высказал свое мнение о ситуации, в которой оказалась сборная Украины после стартовых двух туров отбора на Мундиаль. По его словам, спасательным кругом для команды Сергея Реброва могут стать 4 очка, которые нужно получить в октябрьских матчах.

Стоит внимания Маркевич назвал главное условие, благодаря которому сборная Украины может победить Исландию

Что сказал Бурбас об Украине перед октябрьскими матчами отбора на ЧМ-2026?

Эксперт сделал акцент на кадровых потерях "сине-желтых". Напомним, что Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик не помогут сборной в октябрьских поединках отбора на ЧМ-2026. Их в лагере национальной команды уже заменили Олег Очеретько и Владислав Великан.

Также под вопросом участие в хотя бы одном матче полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка. Футболист с травмой продолжает оставаться в сборной, где тренерский штаб лелеет надежды на быстрое восстановление Ярмолюка.

Сборная Украины загнала себя в тупик, выбраться из которого могут помочь минимум 4 очка в октябре. Только при таком достижении дальше можно будет еще вести речь о путевке на чемпионат мира. К игре с Исландией наша команда подходит несколько обескровленной. Особенно заметны очередное отсутствие Цыганкова и свежее повреждение Ярмолюка. Парнишки, который разрывает в АПЛ. Однако без травм редко можно обойтись. И нашей сборной не привыкать. Хотя даже таким составом она выглядит более мастеровитой и индивидуально ярче соперника,

– сказал Бурбас.

Журналист рассказал, что кроме кадровых потерь команде Сергея Реброва нужно наладить психологию, которая является ключевой проблемой в последние годы.

"Остается наладить психологию, которая и является ключевой проблемой последних лет. Если в этом компоненте, а еще в борьбе не проигрываем, то однозначно должны вывезти какие-то очки. Собственно, минимум на ничью лично я надеюсь. А при благоприятных обстоятельствах можно замахнуться и на победу. Ведь здесь ситуация – или пан, или пропал", – подытожил эксперт.

Отметим, что Игорь Бурбас в своей авторской программе на ютуб-канале BurBuzz рассказывал, почему в заявке сборной на октябрьские матчи нет Андрея Лунина.

"Ребров от этой ситуации устал, когда Лунин приехал и говорит, что у него что-то болит или семейные обстоятельства. Такие ситуации и одна, и другая были, поэтому Ребров понял, что лучше не вызывать Лунина. Или же вызывать и давать ему гарантии игры в основе", – заявлял Бурбас.

Как Украина стартовала в отборе на ЧМ-2026?

В первом туре команда Реброва прогнозируемо уступила фавориту группы Франции 0:2

Зато во втором туре болельщики рассчитывали увидеть первую победу Украины в игре против Азербайджана. Но финальный свисток зафиксировал шокирующую ничью 1:1.

После стартовых двух туров "сине-желтые" с одним баллом идут на 3-й позиции в квартете "D", которую возглавила Франция (6 пунктов). Второй идет сборная Исландии (3 очка), а замыкает группу Азербайджан (1 балл).

К слову, легенда Динамо Олег Лужный рассказал, что ничья с Исландией может стать неплохим вариантом для сборной Украины.