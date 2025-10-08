Бывший футболист, а ныне председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный в комментарии 24 канала высказался о важном матче для "сине-желтых".

Читайте также Ребров устал от Лунина: стало известно, почему вратарь Реала не хочет играть за сборную Украины

Что сказал Лужный о матче Исландия – Украина?

Олег Лужный поделился ожиданиями от матча Исландия – Украина в квалификации на чемпионат мира 2026 года, отметив важность игры.

Это очень важная игра. Каждый матч сборной решающий, потому что каждую игру нужно выигрывать. Тем более это отборочный матч на чемпионат мира. Нам нельзя проигрывать – это 100 процентов. Дай Бог, чтобы мы выиграли, если ничья тоже неплохой вариант. У нас есть шансы дальше выйти с первого или второго места. Будем надеяться на лучшее, на победу, а в худшем случае на ничью,

– сказал Лужный.

Олег Романович также назвал условие, при котором Украина сможет получить положительный результат в матче с Исландией.

"Я надеюсь, что футболисты и тренер будут настроены на игру и это принесет нам положительный результат", – резюмировал он.

Кстати. Ранее Мирон Маркевич высказался о матче Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026. Легендарный тренер назвал условие, при котором "сине-желтые" смогут выиграть противостояние.

Какая ситуация у сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?