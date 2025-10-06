Уже в течение недели сборная Украины по футболу проведет ключевые матчи в отборе на чемпионат мира-2026. К сожалению, подопечные Реброва подойдут к матчам не в оптимальном составе, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого вызвал Ребров?

На сборы со сборной не отправится вингер Трабзонспора Александр Зубков. В минувшие выходные игрок забил в ворота Кайсериспора и чемпионате Турции, но покинул поле на 60-й минуте.

Интересно, что о травме игрока не сообщают официальные источники. Тем не менее, сыграть за сборную в октябре Зубков не сможет. На его место тренерский штаб довызвал Олега Очеретько.

Хавбек Шахтера дебютировал за сборную лишь в сентябре, отыграв два матча. Интересно, что Очеретько по большей части играет в центре поля и не может рассматриваться как замена Зубкову. Скорее, ею может стать Владислав Великан.

Интересно, что при этом тренер в который раз проигнорировал лидера Динамо Андрея Ярмоленко. Вингер наиграл уже 125 матчей за сборную, оформив 46 голов. Однако за последний год Андрей сыграл лишь 1 минуту в матче против Бельгии согласно Transfermarkt.

