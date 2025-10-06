Уже в течение недели сборная Украины по футболу проведет ключевые матчи в отборе на чемпионат мира-2026. К сожалению, подопечные Реброва подойдут к матчам не в оптимальном составе, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
По теме Получил травму в АПЛ: сборная Украины может потерять важного игрока на матч против Исландии
Кого вызвал Ребров?
На сборы со сборной не отправится вингер Трабзонспора Александр Зубков. В минувшие выходные игрок забил в ворота Кайсериспора и чемпионате Турции, но покинул поле на 60-й минуте.
Интересно, что о травме игрока не сообщают официальные источники. Тем не менее, сыграть за сборную в октябре Зубков не сможет. На его место тренерский штаб довызвал Олега Очеретько.
Хавбек Шахтера дебютировал за сборную лишь в сентябре, отыграв два матча. Интересно, что Очеретько по большей части играет в центре поля и не может рассматриваться как замена Зубкову. Скорее, ею может стать Владислав Великан.
Интересно, что при этом тренер в который раз проигнорировал лидера Динамо Андрея Ярмоленко. Вингер наиграл уже 125 матчей за сборную, оформив 46 голов. Однако за последний год Андрей сыграл лишь 1 минуту в матче против Бельгии согласно Transfermarkt.
Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2026
- Наша команда после двух туров имеет в своем активе одно очко в отборе на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
- В квалификационной группе Украина идет на третьей строчке. Впереди расположились сборные Франции (6 баллов) и Исландии (3 балла).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. А команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- В октябре сборную Украины ждут матчи против Исландии (10-го числа) и Азербайджана (13-го числа).
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.