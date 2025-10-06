Вже протягом тижня збірна України з футболу проведе ключові матчі у відборі на чемпіонат світу-2026. На жаль, підопічні Реброва підійдуть до матчів не в оптимальному складі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Кого викликав Ребров?

На збори зі збірною не відправиться вінгер Трабзонспора Олександр Зубков. Минулими вихідними гравець забив у ворота Кайсеріспора і чемпіонаті Туреччини, але залишив поле на 60-й хвилині.

Цікаво, що про травму гравця не повідомляють офіційні джерела. Тим не менше, зіграти за збірну у жовтні Зубков не зможе. На його місце тренерський штаб довикликав Олега Очеретька.

Хавбек Шахтаря дебютував за збірну лише у вересні, відігравши два матчі. Цікаво, що Очеретько здебільшого грає в центрі поля та не може розглядатися як заміна Зубкову. Скоріше, нею може стати Владислав Велетень.

Цікаво, що при цьому тренер вкотре проігнорував лідера Динамо Андрія Ярмоленка. Вінгер награв вже 125 матчів за збірну, оформивши 46 голів. Проте за останній рік Андрій зіграв лише 1 хвилину в матчі проти Бельгії згідно з Transfermarkt.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2026