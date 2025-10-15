Сборная Украины по футболу накануне провела два матча квалификационного раунда к чемпионату мира. "Сине-желтые" в них одолели Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Благодаря этому наша национальная команда смогла улучшить свое турнирное положение после провального старта отбора. Накануне перспективы сборной Украины попасть на мировое первенство оценил легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Какой совет Кварцяный дал Реброву?

Опытный специалист считает, что "сине-желтые" еще имеют шансы повторить достижение команды Олега Блохина и выйти на чемпионат мира напрямую с первого места в группе D. Он призвал Сергея Реброва не прибегать к прагматизму, а ставить максимальные цели на завершающий этап отбора.

"В свое время Сергей Ребров играл в сборной под руководством Олега Блохина, который перед отборочным турниром ЧМ-2006 сказал, что команда выйдет на чемпионат мира с первого места. Наставник выполнил обещание и это, в итоге, стало самым высоким результатом в истории. Мы тогда вошли в восьмерку лучших сборных планеты.

Наверное, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, поэтому почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются. Франции достаточно сложно дались два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать", – считает Кварцяный.

Справка. В отборе на ЧМ-2006 сборная Украины заняла первое место в группе с Турцией, Данией, Грецией, Албанией, Грузией и Казахстаном. Тот выход остается единственным пока для "сине-желтых" в истории на мировое первенство по футболу.

Напомним, что главным героем последних двух матчей в составе команды Сергея Реброва стал Руслан Малиновский, который забил три гола и отдал один ассист. За это он получил признание от статистического портала SofaScore, попав в команду недели по итогам поединков европейских сборных в квалификации к ЧМ-2026.

Что нужно сборной Украины для выхода на ЧМ-2026?