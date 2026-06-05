Начиная с отбора на Евро-2028, в стыковых матчах уберут одну из жеребьевок. Это может не понравиться сборным, которые не попали в число "сеяных", пишет 24 Канал.

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Как изменится плей-офф отборов на Евро и чемпионаты мира?

Итальянцы, которые были в первой корзине во время жребия плей-офф, играли финал против менее рейтинговой Боснии и Герцеговины на выезде – и это, по мнению некоторых экспертов, способствовало тому, что подопечные Дженнаро Гаттузо уступили в серии пенальти.

Дело в том, что хозяина решающего матча за путевку на Мундиаль определял не рейтинг, а жребий. Судьба распорядилась так, что итальянцы должны были его провести в роли гостей.

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В УЕФА услышали нарекания "Скуадры Адзурры", а также рассмотрели аналогичный случай неожиданного поражения других фаворитов – команды Дании, которая не поехала на чемпионат мира, уступив в Праге чехам. Комитет по проведению соревнований пришел к выводу, что случайное определение хозяина финала плей-офф действительно является несправедливым.

Поэтому уже с отбора на Евро-2028 в плей-офф команда из первой корзины гарантированно будет играть дома как полуфинал, так и финал.

Затронет ли это решение Украину?

При лучшем сценарии наша национальная сборная не будет испытывать на себе изменения, ведь квалифицируется на Евро-2028 уже после группового этапа, заняв или первое место, или став одной из лучших вторых команд.

Если же этого не произойдет, то многое будет зависеть от Лиги Наций, в которой Украина имеет задачу выиграть группу с Грузией, Венгрией и Северной Ирландией. Первое место будет способствовать тому, чтобы наша команда была высоко в рейтинге и претендовала на первую корзину с гарантией двух домашних матчей – надеемся, к тому времени их уже можно будет проводить действительно дома, а не в Польше или Испании.