Починаючи з відбору на Євро-2028, у стикових матчах приберуть одне із жеребкувань. Це може не сподобатися збірним, які не потрапили до числа "сіяних", пише 24 Канал.

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Як зміниться плей-оф відборів на Євро і чемпіонати світу?

Італійці, які були у першому кошику під час жеребу плей-оф, грали фінал проти менш рейтингової Боснії і Герцеговини на виїзді – і це, на думку деяких експертів, сприяло тому, що підопічні Дженнаро Гаттузо поступилися у серії пенальті.

Справа в тому, що господаря вирішального матчу за путівку на Мундіаль визначав не рейтинг, а жереб. Доля розпорядилася так, що італійці мали його провести у ролі гостей.

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В УЄФА почули нарікання "Скуадри Адзурри", а також розглянули аналогічний випадок несподіваної поразки інших фаворитів – команди Данії, яка не поїхала на чемпіонат світу, поступившись у Празі чехам. Комітет з проведення змагань дійшов висновку, що випадкове визначення господаря фіналу плей-оф справді є несправедливим.

Тож вже з відбору на Євро-2028 у плей-оф команда з першого кошику гарантовано гратиме вдома як півфінал, так і фінал.

Чи зачепить це рішення Україну?

За найкращого сценарію наша національна збірна не буде випробовувати на собі зміни, адже кваліфікується на Євро-2028 вже після групового етапу, посівши або перше місце, або ставши однією з найкращих других команд.

Якщо ж цього не відбудеться, то багато залежатиме від Ліги Націй, у якій Україна має завдання виграти групу з Грузією, Угорщиною та Північною Ірландією. Перше місце сприятиме тому, щоб наша команда була високо у рейтингу і претендувала на перший кошик з гарантією двох домашніх матчів – сподіваємося, на той час їх вже можна буде проводити справді вдома, а не у Польщі чи Іспанії.