После турнира сменится первая ракетка мира, имя которой уже известно. Елена Рыбакина, которая возглавит мировой рейтинг, поделилась планами на решающий матч, сообщает 24 Канал.

Как будет играть Рыбакина в финале US Open

В последнем матче своего турнирного пути представительница Казахстана встретится с "нейтральной" белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Она невероятная теннисистка. Играла действительно хорошо, поэтому мне однозначно нужно выйти на более высокий уровень. Я должна лучше подавать и играть агрессивнее,

– отметила Рыбакина после полуфинала.

Добавим, что Арина Соболенко непрерывно возглавляла мировой рейтинг с 2024 года в течение 99 недель. Это пятый результат с 1975 года, когда заработала рейтинговая система. Независимо от результата субботнего матча Елена Рыбакина опередит ее в новой редакции рейтинга, которая появится 14 сентября.

Финальный матч Арина Соболенко – Елена Рыбакина начнется 12 сентября в 23:00 по киевскому времени. В Украине матч будет транслировать Eurosport.

Почему в Украине негативное отношение к Соболенко

Это объясняется несколькими причинами. Ранее Соболенко публично поддерживала Лукашенко, подписывая соответствующие коллективные письма. В то же время спортсменка не выразила однозначного осуждения действий России и Беларуси, ограничившись общими призывами к миру.

В своих интервью она также часто акцентирует внимание на собственных переживаниях и давлении со стороны общества, что отвлекает внимание от трагедии, вызванной войной.