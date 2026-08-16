Теннисистка отметила, что подобные высказывания существенно повлияли на ее эмоциональное состояние. Об этом Соболенко рассказала в интервью журналу TIME.

Очередное заявление белорусской теннисистки: что сказала Соболенко

Комментируя свои отношения с представителями Украины, Соболенко подчеркнула, что услышала в свой адрес много обидных слов.

Некоторые украинские тренеры говорили мне очень оскорбительные вещи. Я не хочу их повторять. Это было настолько ужасно. Это засело у меня в голове, и я начинала истерически плакать,

– пожаловалась белорусская спортсменка.

В то же время теннисистка попыталась заверить, что выступает против боевых действий, заявив: "Никто ее [войну] не поддерживает. Это и так очевидно". Однако на прямой вопрос о том, поддерживает ли она самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Соболенко ответила: "Я не хочу об этом говорить".

Почему к Соболенко такое отношение в Украине

В украинском обществе и медиапространстве Соболенко постоянно подвергается жесткой критике. Несмотря на свой "нейтральный" статус на международных соревнованиях, она имеет устойчивую репутацию проправительственной спортсменки.

Негативное отношение части украинцев к теннисистке объясняется несколькими причинами. Ранее Соболенко публично поддерживала Лукашенко, подписывая соответствующие коллективные письма. В то же время спортсменка не выразила однозначного осуждения действий России и Беларуси, ограничившись общими призывами к миру. В своих интервью она также часто акцентирует внимание на собственных переживаниях и давлении со стороны общества, что отвлекает внимание от трагедии, вызванной войной.

Она также выражала сожаление по поводу разрушения отношений между народами, отметив, что между украинцами и белорусами, которые раньше "были как братья и сестры", теперь возникла "огромная стена". Спортсменка продолжает настаивать на том, что она "просто спортсменка", а спорт якобы должен оставаться вне политики.