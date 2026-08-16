Тенісистка зазначила, що подібні висловлювання суттєво позначилися на її емоційному стані. Про це Соболенко розповіла в інтерв'ю для TIME.

Чергова заява білоруської тенісистки: що сказала Соболенко

Коментуючи свої стосунки з представниками України, Соболенко наголосила, що почула на свою адресу багато болісних слів.

Деякі українські тренери говорили мені дуже образливі речі. Я не хочу їх повторювати. Це було настільки жахливо. Це засіло у мене в голові, і я починала істерично плакати,

– поскаржилася білоруська спортсменка.

Водночас тенісистка спробувала запевнити, що виступає проти бойових дій, заявивши: "Ніхто її [війну] не підтримує. Це й так очевидно". Проте на пряме запитання про те, чи підтримує вона самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Соболенко відповіла: "Я не хочу про це говорити".

Чому до Соболенко таке ставлення в Україні

В українському суспільстві та медіапросторі Соболенко стабільно піддається жорсткій критиці. Попри свій "нейтральний" статус на міжнародних змаганнях, вона має стійку репутацію провладної спортсменки.

Негативне ставлення частини українців до тенісистки пояснюється кількома причинами. Раніше Соболенко публічно підтримувала Лукашенка, підписуючи відповідні колективні листи. Водночас спортсменка не висловила однозначного засудження дій Росії та Білорусі, обмежуючись загальними закликами до миру. У своїх інтерв'ю вона також часто акцентує увагу на власних переживаннях і тиску з боку суспільства, що відволікає увагу від трагедії, спричиненої війною.

Вона також висловлювала жаль через руйнування стосунків між народами, зазначивши, що між українцями та білорусами, які раніше "були наче брати і сестри", тепер виникла "величезна стіна". Спортсменка продовжує наполягати на тезі, що вона "просто спортсменка", а спорт нібито має залишатися поза політикою.