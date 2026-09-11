Турнир Открытого чемпионата США по теннису подходит к концу. Поздно вечером 12 сентября определится победительница женского одиночного разряда.

После турнира сменится первая ракетка мира, имя которой уже известно. Елена Рыбакина, которая возглавит мировой рейтинг, поделилась планами на решающий матч, сообщает 24 Канал.

Как будет играть Рыбакина в финале US Open

В последнем матче своего турнирного пути представительница Казахстана встретится с "нейтральной" белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Она невероятная теннисистка. Играла действительно хорошо, поэтому мне однозначно нужно выйти на более высокий уровень. Я должна лучше подавать и играть агрессивнее,

– отметила Рыбакина после полуфинала.

Добавим, что Арина Соболенко непрерывно возглавляла мировой рейтинг с 2024 года в течение 99 недель. Это пятый результат с 1975 года, когда заработала рейтинговая система. Независимо от результата субботнего матча Елена Рыбакина опередит ее в новой редакции рейтинга, которая появится 14 сентября.

Финальный матч Арина Соболенко – Елена Рыбакина начнется 12 сентября в 23:00 по киевскому времени. В Украине матч будет транслировать Eurosport.

Почему в Украине негативное отношение к Соболенко

Это объясняется несколькими причинами. Ранее Соболенко публично поддерживала Лукашенко, подписывая соответствующие коллективные письма. В то же время спортсменка не выразила однозначного осуждения действий России и Беларуси, ограничившись общими призывами к миру.

В своих интервью она также часто акцентирует внимание на собственных переживаниях и давлении со стороны общества, что отвлекает внимание от трагедии, вызванной войной.