Во вторник, 15 сентября, состоялся матч чемпионата Европы по волейболу, в котором сборная Польши обыграла Украину (0:3). По этому поводу журналисты издания Sport.pl пообщались с капитаном "сине-желтых" Юрием Семенюком.

Что Семенюк рассказал о жизни в Польше

Украинский волейболист с 2022 года защищает цвета варшавского клуба Проект, с которым в 2024 году выиграл "бронзу" местной Плюс-лиги.

В ходе интервью 32-летний центральный блокирующий отметил, что за четыре года жизни в соседней для нас стране у него не было никаких конфликтов с поляками, а его сын, хотя и сталкивался с некоторыми ситуациями в детском саду, имеет немало польских друзей.

Волейболист добавил, что не все наши соотечественники имеют столь положительный опыт, и отметил, что в положении украинцев может оказаться и другой народ.

Об этом можно было бы долго говорить, но я хочу обратить внимание еще только на одну вещь. Если бы не Украина и ее армия, возможно, Россия уже была бы в Польше. И теперь воевали бы не украинцы, а поляки. И можно спросить у поляков, что бы они делали, если бы Украина проиграла эту войну. Возможно, бежали бы в Германию, Великобританию, Испанию – куда угодно,

– сказал Семенюк.

Отметим, что 15 сентября сборная Польши в трех сетах победила Украину – 25:20, 25:13, 25:22.

Недавно президент ГК Ровно Юрий Липский в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал о досадном инциденте с его спортсменками в польском городе Калиш.

Что дальше для сборной Украины

Наша команда на групповом этапе одержала четыре победы и потерпела единственное поражение. У Польши аналогичный результат, но они выиграли группу по дополнительным показателям.

В 1/8 финала Украина встретится с Румынией. Этот матч начнется 20 сентября в 16:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на канале "Суспильне Спорт".