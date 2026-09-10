Президент ГК Ровно Юрий Липский в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал, что во время пребывания в соседней стране команда попала в ситуацию, которая его неприятно удивила.

Что произошло в Польше

По словам руководителя ровенского клуба, после прибытия в отель в городе Калиш делегацию попросили немного подождать. Часть гандболисток решила воспользоваться временем и зайти на расположенную неподалеку АЗС, чтобы купить кофе.

Именно там и произошел конфликт.

Девушки сходили на заправку за кофе. Там работала женщина, которая не захотела нас обслуживать даже за деньги, когда услышала, что мы украинцы. Она нам ничего не продала,

– рассказал Юрий Липский.

Президент ровенского клуба подчеркнул, что речь идет о конкретном случае, однако, по его словам, подобные настроения он слышал и от польских коллег.



Президент ГК Ровно Юрий Липский рассказал о конфликте / Фото автора

"К нам относятся не так, как раньше"

Юрий Липский отметил, что после инцидента общался с представителями других польских клубов. По его словам, некоторые из них также обратили внимание на изменения в отношении части поляков к украинцам.

Общаясь с другими коллегами из Польши, они тоже говорят, что есть некоторые люди, которые относятся к нам не так, как раньше,

– сказал руководитель ГК Ровно.

Он связывает такие изменения, в частности, с политическими процессами в соседней стране.

Думаю, смена президента в соседней стране и общий курс властей повлияли на это,

– добавил Липский.

При этом польский сбор ровенской команды в целом прошел продуктивно. Гандболистки сыграли несколько спаррингов, а тренерский штаб получил возможность оценить новичков и их адаптацию в коллективе.

Польский клуб предложил сотрудничество

Несмотря на неприятный эпизод, поездка завершилась конкретными договоренностями.

Президент польского клуба из Калиша предложил ГК Ровно подписать меморандум о сотрудничестве. Речь идет как о взрослых, так и о детских командах.

Польская сторона готова принимать украинский клуб у себя и организовывать совместные турниры. Для ГК Ровно это может стать возможностью регулярно проводить международные матчи и развивать сотрудничество на уровне детского гандбола.



ГК Ровно может обмениваться опытом с поляками / Фото автора

В то же время основное внимание клуба сейчас сосредоточено на старте нового сезона женской Суперлиги. Летом ровенскую команду усилили игроки сборной Украины, а также пришла новая тренерша. Руководство поставило перед командой задачу войти в топ-3 Суперлиги. Ровно начнет новый чемпионат 13 сентября матчем против действующих чемпионок – львовской Галичанки.