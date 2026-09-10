Президент ГК Рівне Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що під час перебування у сусідній країні команда потрапила в ситуацію, яка його неприємно здивувала.

Що відбулося у Польщі

За словами керівника рівненського клубу, після приїзду до готелю у місті Каліш делегацію попросили трохи зачекати. Частина гандболісток вирішила скористатися часом та зайти на розташовану неподалік АЗС, щоб придбати каву.

Саме там і стався конфлікт.

Дівчата сходили на заправку взяти каву. Там працювала жінка, яка не захотіла нас обслуговувати навіть за гроші, коли почула, що ми українці. Вона нам нічого не продала,

– розповів Юрій Ліпський.

Президент рівненського клубу наголосив, що йдеться про конкретний випадок, однак, за його словами, подібні настрої він почув і від польських колег.



Президент ГК Рівне Юрій Ліпський розповів про конфлікт/ Фото автора

"До нас ставляться не так, як колись"

Юрій Ліпський зазначив, що після інциденту спілкувався з представниками інших польських клубів. За його словами, деякі з них також звернули увагу на зміни у ставленні частини поляків до українців.

Спілкуючись з іншими колегами з Польщі, вони теж кажуть, що є деякі люди, які до нас ставляться не так, як колись,

– сказав керівник ГК Рівне.

Він пов'язує такі зміни, зокрема, із політичними процесами у сусідній країні.

Думаю, зміна президента у сусідній країні та загальний курс влади вплинули на це,

– додав Ліпський.

При цьому польський збір рівненської команди загалом пройшов продуктивно. Гандболістки зіграли кілька спарингів, а тренерський штаб отримав можливість оцінити новачків та їхню адаптацію в колективі.

Польський клуб запропонував співпрацю

Попри неприємний епізод, поїздка завершилася конкретними домовленостями.

Президент польського клубу з Каліша запропонував ГК Рівне підписати меморандум про співпрацю. Йдеться як про дорослі, так і про дитячі команди.

Польська сторона готова приймати український клуб у себе та організовувати спільні турніри. Для ГК Рівне це може стати можливістю регулярно проводити міжнародні матчі та розвивати співпрацю на рівні дитячого гандболу.



ГК Рівне може обмінюватися досвідом з поляками/ Фото автора

Водночас основна увага клубу зараз зосереджена на старті нового сезону жіночої Суперліги. Влітку рівненський колектив підсилили гравчині збірної України, а також прийшла нова тренерка. Керівництво окреслило перед командою завдання потрапити у топ-3 Суперліги. Рівне розпочне новий чемпіонат 13 вересня матчем проти чинних чемпіонок – львівської Галичанки.