После вылета Динамо из квалификации Лиги чемпионов в сети начали активно обсуждать возможную отставку Александра Шовковского. 24 Канал обратился к искусственному интеллекту, который оценил вероятность увольнения тренера после провала.

Какой прогноз ИИ относительно увольнения Шовковского?

Искусственный интеллект считает, что по состоянию на август 2025 года вопрос будущего Александра Шовковского на посту главного тренера Динамо выглядит довольно напряженным.

Ссылаясь на СМИ искусственный интеллект предполагает, что поражение от Пафоса – это серьезный удар для клуба, и руководство в ближайшее время может уже определиться, останется ли наставник на должности.

Еще в мае сообщалось, что несмотря на удовлетворительные результаты, в клубе были недовольны прагматичным, не слишком зрелищным стилем игры, и в случае проблем с результатом – Шовковского могут заменить.

Условно шансы на отставку можно оценить так: если провал в еврокубках сочетается со слабой игрой, то вероятность замены СаШо составляет около 50-60%. Если же поражение в Европе компенсируется чемпионским титулом в Украине, то риск значительно ниже, а именно 20-30%. В случае победы в чемпионате и заметного прогресса в игре шанс остаться возрастает до 80-90%.

Таким образом, главными факторами, которые могут повлиять на решение Игоря Суркиса и руководства клуба, остаются выступление в еврокубках и стиль игры, который сейчас не всех удовлетворяет.

