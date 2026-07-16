Избранница бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу всегда активно комментировала общественные и политические события. И на этот раз она тоже не осталась в стороне, пишет 24 Канал.
Реакция Екатерины Усик на отставку Михаила Федорова
В своем инстаграме Екатерина сделала в сторис репост прощального поста Федорова и подписала:
Жаль. Может, что-то изменится! Его работа очень ценна.
Читайте больше новостей за меньшее время
Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Фото из инстаграма Екатерины Усик
Ранее Екатерина Усик также часто использовала соцсети для выражения своей позиции: например, выступила с целой тирадой в защиту Сергея Бубки, когда олимпиец Владислав Гераскевич инициировал лишение бывшего главы НОК звания Героя Украины.
Что происходит в Украине в связи с отставкой Михаила Федорова?
Намерение президента Украины заменить министра обороны вызвало негативную реакцию гражданского общества. В Киеве и других городах Украины с утра 16 июля проходят акции протеста с требованием оставить Михаила Федорова во главе оборонного ведомства.