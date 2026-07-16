Избранница бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу всегда активно комментировала общественные и политические события. И на этот раз она тоже не осталась в стороне, пишет 24 Канал.

Реакция Екатерины Усик на отставку Михаила Федорова

В своем инстаграме Екатерина сделала в сторис репост прощального поста Федорова и подписала:

Жаль. Может, что-то изменится! Его работа очень ценна.



Фото из инстаграма Екатерины Усик

Ранее Екатерина Усик также часто использовала соцсети для выражения своей позиции: например, выступила с целой тирадой в защиту Сергея Бубки, когда олимпиец Владислав Гераскевич инициировал лишение бывшего главы НОК звания Героя Украины.

Что происходит в Украине в связи с отставкой Михаила Федорова?

Намерение президента Украины заменить министра обороны вызвало негативную реакцию гражданского общества. В Киеве и других городах Украины с утра 16 июля проходят акции протеста с требованием оставить Михаила Федорова во главе оборонного ведомства.