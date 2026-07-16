Федорову благодарят за достижения на посту и призывают президента пересмотреть свое решение. "24 Канал" собрал отзывы спортсменов.

Кто из спортсменов высказался по поводу отставки Михаила Федорова

Теннисист Сергей Стаховский, который встал на защиту Родины в рядах Вооруженных Сил, в комментариях к прощальному посту Михаила Федорова поблагодарил чиновника за службу в Минобороны.

Скелетонист Владислав Гераскевич в Киеве принял участие в акции на площади Ивана Франко возле Офиса Президента с требованием оставить Федорова на правительственной должности.

Резко высказался о намерении Президента заменить Федорова в оборонном ведомстве легкоатлет Владислав Шепелев. Он написал, что "не верю, что это решение принимала не пьяная морда".

А жена бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Екатерина Усик добавила к своей реакции требование вернуть Федорова обратно в Минобороны и отметила, что гордится украинцами, вышедшими на протесты.

Известный комментатор Виталий Волочай также отметил достижения Федорова, в частности, отдав ему должное за то, что он стал единственным человеком в руководстве государства, выразившим заинтересованность в развитии киберспорта.