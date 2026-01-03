Малюка собираются отправить в отставку: Усик отреагировал на слухи

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ. На громкое кадровое решение отреагировал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Слухи о возможном увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ вызвали оживленное обсуждение в украинском обществе. Не остался в стороне громкой новости боксер Александр Усик, сообщает 24 Канал.

Как Усик прокомментировал возможную отставку Малюка?

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF высказался в поддержку руководителя СБУ. Спортсмен опубликовал совместное фото с Малюком и написал слова в адрес авторитетного руководителя. Соответствующее сообщение появилось в инстаграме Усика.

Мы за Малыша,

– подписал фотографию Усик.

Александр Усик вместе с Василием Малюком / фото из инстаграма боксера

Что известно об увольнении Малюка?

После назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента появилась информация о возможной отставке руководителя СБУ Василия Малюка. Вроде бы его собираются перевести на второстепенную работу.

Возможная отставка Малюка вызвала волну возмущения со стороны военных деятелей, журналистов и блогеров. По мнению многих, это существенно ударит по обороноспособности Украины.

В частности Дмитрий Ярош на своей странице в фейсбуке обратился к Владимиру Зеленскому с призывом "не делать стратегической ошибки". Он назвал увольнение Малюка "подарком Путину".

