Слухи о возможном увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ вызвали оживленное обсуждение в украинском обществе. Не остался в стороне громкой новости боксер Александр Усик, сообщает 24 Канал.
Как Усик прокомментировал возможную отставку Малюка?
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF высказался в поддержку руководителя СБУ. Спортсмен опубликовал совместное фото с Малюком и написал слова в адрес авторитетного руководителя. Соответствующее сообщение появилось в инстаграме Усика.
Мы за Малыша,
– подписал фотографию Усик.
Александр Усик вместе с Василием Малюком / фото из инстаграма боксера
Что известно об увольнении Малюка?
После назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента появилась информация о возможной отставке руководителя СБУ Василия Малюка. Вроде бы его собираются перевести на второстепенную работу.
Возможная отставка Малюка вызвала волну возмущения со стороны военных деятелей, журналистов и блогеров. По мнению многих, это существенно ударит по обороноспособности Украины.
В частности Дмитрий Ярош на своей странице в фейсбуке обратился к Владимиру Зеленскому с призывом "не делать стратегической ошибки". Он назвал увольнение Малюка "подарком Путину".
Когда Усик проведет следующий бой?
- После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик сделал многомесячную паузу в карьере. Однако чемпион мира не собирается вешать перчатки на гвоздь.
- Украинский боксер собирается выступать еще два года и за это время провести два – три поединка. Сейчас команда Усика ведет переговоры с представителями Деонтея Уайлдера о следующем бое.
- Менеджер украинца Эгис Климас в интервью The National сообщил возможную дату поединка. Мегафайт Усик – Уайлдер состоится в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе в конце апреля или в начале мая.