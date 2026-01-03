Чутки про можливе звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ викликали жваве обговорення в українському суспільстві. Не залишився осторонь гучної новини боксер Олександр Усик, повідомляє 24 Канал.

Як Усик прокоментував можливу відставку Малюка?

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF висловився на підтримку керівника СБУ. Спортсмен опублікував спільне фото з Малюком та написав слова на адресу авторитетного керівника. Відповідний допис з'явився в інстаграмі Усика.

Ми за Малюка,

– підписав світлину Усик.

Олександр Усик разом з Василем Малюком / фото з інстаграму боксера

Що відомо про звільнення Малюка?

Після призначення Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента з'явилася інформація про можливу відставку керівника СБУ Василя Малюка. Начебто його збираються перевести на другорядну роботу.

Можлива відставка Малюка викликала хвилю обурення зі сторони військових діячів, журналістів та блогерів. На думку багатьох, це суттєво вдарить по обороноздатності України.

Зокрема Дмитро Ярош на своїй сторінці у фейсбуці звернувся до Володимира Зеленського із закликом "не робити стратегічної помилки". Він назвав звільнення Малюка "подарунком Путіну".

