Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность высылки из Соединенных Штатов российских хоккеистов из НХЛ. Такой шаг должен был стать рычагом давления на Россию.

В начале августа 2024 года США, Германия и Россия провели крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны. Одним из рычагов влияния на Россию тогда рассматривали высылку российских хоккеистов из НХЛ, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почему российских хоккеистов не депортировали из США?

По информации источника, в администрации Байдена опасались, что Путин откажется отпускать политзаключенных. Тогдашний советник по нацбезопасности США Джейк Салливан рассматривал вариант с депортацией российских звезд НХЛ.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обдумывал возможность надавить на Путина, выставив из НХЛ российских звезд, в частности Александра Овечкина. Это рассматривалось как альтернатива просьбе к союзнику США Германии об освобождении российского киллера, приговоренного к пожизненному заключению,

– говорится в материале.

В конце концов администрация Байдена отказалась от такого шага из-за риска сорвать масштабный обмен.

Справка. Александр Овечкин известен поддержкой политики российского диктатора Владимира Путина. Лучший бомбардир НХЛ создал движение Putin Team накануне президентских выборов.

1 августа 2024 года обмен заключенными состоялся. Россия отдала 16 политзаключенных, в частности журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, правозащитника Владимира Кара-Мурзу и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Зато в страну-террористку отправились 10 человек во главе с российским киллером Вадимом Красиковым.

