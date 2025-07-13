В соответствии с традицией, на трофее отчеканили фамилии 52 игроков и представителей клуба, однако среди них не оказалось имени россиянина Максима Иванова, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Самого титулованного российского тренера обделили вниманием

В тренерский штаб Флориды входит российский специалист Максим Иванов, который на официальном сайте клуба указан как тренер по развитию индивидуальных навыков. Несмотря на это, его фамилия не появилось среди 52, которые были нанесены на Кубок. Зато там есть, в частности, имена тренера вратарей Робба Телласа и ассистента по видеоанализу Джона Коньеми.

Иванов считается самым успешным российским тренером в истории НХЛ: он получил уже четыре чемпионских титула. Ранее он также выражал недовольство из-за того, что ему не позволили вывезти трофей в Россию. В соответствии с традициями лиги, каждый игрок или член тренерского штаба команды-победителя имеет право на один день забрать Кубок Стэнли домой или привезти его на родину.

Напомним, что после триумфа в Кубке Стэнли хоккеисты Флориды праздновали победу с российскими флагами. Это возмутило легендарного хоккеиста Доминика Гашека.