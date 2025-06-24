Известный чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал на такой поступок хоккеистов. Он раскритиковал НХЛ за то, что позволили такое, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Гашека.

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Что сказал Гайшек о зашкваре с флагами

Он назвал эту часть празднования победы команды позором.

Своим подходом НХЛ делает огромную рекламу российской войне и преступлениям армии РФ, а потому несет ответственность за большое количество убитых и покалеченных людей в Украине. Пока НХЛ позволяют гражданам РФ, которые официально не осудили российскую войну в Украине, участвовать в спортивных соревнованиях, эта реклама преступлений РФ будет продолжаться,

– сказал Доминик Гайшек.

Он также добавил, что люди гибнут из-за бездействия НХЛ и все должны сделать все возможное, чтобы остановить действия НХЛ, которые стоят человеческих жизней.

Интересно, что Доминик Гашек активно поддерживает Украину. Легенда НХЛ призывает отстранить всех представителей России от международных спортивных соревнований.