Відомий чеський воротар Домінік Гашек відреагував на такий вчинок хокеїстів. Він розкритикував НХЛ за те, що дозволили таке, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Гашека.

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Що сказав Гайшек про зашквар з прапорами

Він назвав цю частину святкування перемоги команди ганьбою.

Своїм підходом НХЛ робить величезну рекламу російській війні та злочинам армії РФ, а тому несе відповідальність за велику кількість убитих та покалічених людей в Україні. Доки НХЛ дозволяють громадянам РФ, які офіційно не засудили російську війну в Україні, брати участь в спортивних змаганнях, ця реклама злочинів РФ продовжуватиметься,

– сказав Домінік Гайшек.

Він також додав, що люди гинуть через бездіяльність НХЛ і усі повинні зробити все можливе, щоб зупинити дії НХЛ, які коштують людських життів.

Цікаво, що Домінік Гашек активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань.