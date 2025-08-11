Киевское Динамо сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025–2026 против кипрского Пафоса. Украинцам необходимо брать реванш за поражение в Люблине.

Во вторник, 12 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинцев станет кипрский Пафос, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч?

Матч Пафос – Динамо онлайн можно будет посмотреть в Украине. Прямая трансляция запланирована на ОТТ-платформе "Киевстар ТВ", а также телеканале "2+2". Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Игра пройдет в Лимассоле на местной "Лимассол Арене". Напомним, что первая игра сложилась неудачно для Динамо. Киевляне в номинально домашней игре в Люблине минимально уступили Пафосу.

Все решил гол Андерсона Силвы на 84-й минуте. Теперь же Динамо должно делать камбэк на поле соперника. Победа в этом противостоянии выведет подопечных Шовковского в раунд плей-офф квалификации.

Там Динамо сойдется с Лехом или Црвеной Звездой. Если же киевляне не пройдут Пафос, то будут играть за право выступить в основной стадии Лиги Европы. Соперник – Хамрун Спартанс или Маккаби Тель-Авив.