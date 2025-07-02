"Слава Украине" и благодарность ВСУ: что написали хоккейные фанаты Kyiv Capitals на льду

Мировая хоккейная традиция Paint the Ice добралась до Киева. 30 июня на ледовой арене "Шалетт" в Киеве впервые в Украине ввели популярную мировую практику.

Акция Paint the Ice заключается в массовой раскраске льда. Фанаты, дети и сами хоккеисты рисуют пожелания, благодарят друг друга и вспоминают сезон, сообщает 24 Канал.

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Paint the Ice в Киеве

Инициатором события стал клуб Kyiv Capitals. Это первый хоккейный клуб, основанный в Украине после начала полномасштабной войны. Болельщики оставили важные сообщения рядом с благодарностями любимому клубу за сезон.

Сегодня мы становимся частью международной традиции Paint the Ice. И искренне надеемся, что это станет и традицией нашей страны. В условиях войны, когда каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами, такие события помогают не потерять чувство единства. Когда дети и взрослые рисуют вместе, мы показываем, что спорт - это не только об игре, но и о поддержке, сопереживании, совместные эмоции,

– заявила СЕО клуба Kyiv Capitals Анастасия Зимина.

Фанаты поделились пожеланиями на будущее, логотипами и собственными именами, а также символическими рисунками на льду. Среди них были надписи "Слава Украине!", "Крым – это Украина", "Спасибо ВСУ", "Free Azov" и "Мама".

Такие события – это возможность для всех, кто любит хоккей выйти на лед, и стать ближе к команде, которую они поддерживают. В мире это популярная практика, и классно, что она пришла в Украину,

– высказался Сергей Черненко, капитан Kyiv Capitals.

Как в Киеве прошла акция Paint the Ice:

Организаторы уже планируют сделать раскраску ежегодной. Это поможет развивать культуру привлечения болельщиков и превращать хоккей в пространство объединения даже в самые сложные времена.

Классно, что мы перенимаем мировые традиции, это помогает развивать и популяризировать украинский спорт. В эти времена мы точно должны это делать, чтобы показать, что Украина - это не только страна, на которую напали, но и культурный и спортивный центр, который развивается и создает новое несмотря на все,

– считает хоккейная болельщица Александра Никифоренко.

Что такое Paint the Ice в мире

Традиция Paint the Ice зародилась в Северной Америке в начале 2000-х. После завершения сезона клубы НХЛ и юниорские команды открывают арену для фанов этой акцией. Каждый получает кисти и краски, чтобы нарисовать символы, подписи или пожелания на льду.

Этот жест благодарности и причастности давно стал символом объединения людей вокруг спорта. Теперь он впервые состоялся и в Украине, даря новый формат взаимодействия команды и ее сообщества.