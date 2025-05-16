На кону этой битвы будет стоять полноценный пояс WBC в полусреднем весе. Своим мнением относительно предстоящего события поделился бывший чемпион мира Крис Алгиери.

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Прогноз от Алгиери

Американец считает, что в этом поединке сложно выбрать фаворита, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene. Он не знает, в каких кондициях находится Мэнни Пакьяо, однако признает, что шансы у филиппинца точно есть на победу, ведь его оппонент не поражает своим уровнем бокса.

"Пакьяо не выглядел хорошо в своем последнем профессиональном бою, но он не просто знаменитость – он легенда. Мне не нравится, что он проскочил мимо очереди, но он привлекает так много внимания, приносит так много денег. Вот почему его продвинули сюда.

Стареющий мозг плохо воспринимает удары, но он хорошо выступал против более высоких соперников, которые тяжелые на передней ноге и плохо бьют джебом – я только что назвал Марио Барриоса. Я не знаю, что осталось от Мэнни, но это его лучший шанс", – сказал Алгиери.

Справка. Мэнни Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на профессиональном уровне он провел 72 боя, в которых одержал 62 победы, из которых 39 нокаутом.

Напомним, что бой Пакьяо – Барриос состоится в Лас-Вегасе. Они будут драться в андеркарде, где главным событием вечера бокса станет реванш между Себастьяном Фундорой и Тимом Цзю.