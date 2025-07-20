Пакьяо и Барриос устроили рубку в чемпионском поединке: видеообзор боя

Мэнни Пакьяо в возрасте 46 лет вернулся в профессиональный ринг. Легендарный боксер в ночь с 19 на 20 июля выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Филиппинский боксер встретился с Марио Барриосом. Поединок между легендарным "Пак Меном" и американцем длился всю дистанцию – 12 раундов, сообщает 24 канал.

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Как завершился бой Пакьяо – Барриос?

Первые два раунда боя были полностью за Мэнни Пакьяо. В третьем раунде было видно, что Марио Барриос был моложе на 12 лет, американец несколько раз прекрасно попал по лицу легенды бокса.

В следующих нескольких раундах преимущество также было на стороне Марио Барриоса. Однако американский боксер выдал слабую седьмую трехминутку. Далее филиппинский боксер начал развивать успех.

Боксеры до конца встречи работали на встречных курсах. В результате чего судьи не определили победителя поединка – ничья. Марио Барриос сохранил чемпионский титул в полусреднем весе по версии WBC.

Видеообзор боя Пакьяо – Барриос:

Напомним, что до этого Мэнни Пакьяо провел немалое количество поединков за свою карьеру. За спиной "Пак Мэна" 72 боя в профессиональном ринге – 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи.